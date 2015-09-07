Участники ВЭФ первыми увидели игорную часть курорта "Приморье"

В субботу, 5 сентября, в рамках Восточного экономического форума, компания «Джи 1 Интертейнмент», одним из собственников которой является лидер развлекательной индустрии стран АТР компания «Melco Crown», провела участникам и журналистам ВЭФ закрытую презентацию игорной части своего комплекса до официального открытия казино премиум-класса «Tigre de Cristal», назначенного на 8 октября.

Шоу, демонстрирующее игру на самых современных игровых автоматах, столах для русского покера, «Блэк Джека» и американской рулетки журналистам Восточного экономического форума продемонстрировали крупье, которые совсем скоро начнут работать в казино.

Гостям показали несколько основных залов казино и их оборудование. Часть помещений по условиям презентации была закрыта от фото и видеокамер – до момента официального открытия.

Шеф-повар казино представил участникам и журналистам ВЭФ изысканные блюда из свежайшего мяса и рыбы – томагавк стейк, филе миньон, а также десерты ручной работы.





Гостей развлекали мэтры Владивостокской сцены: джаз-беэнд под руководством Андрея Лукаша, а также инструментальный ансамбль Кончертоне.





Приветствуя гостей закрытой презентации, директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков отметил, что ОАО «Корпорация развития Приморского края» заключила ряд инвестиционных соглашений с компаниями ООО «Джи1 Интертейнмент», ООО «Приморский Энтертеймент Резортз Сити», ООО «Роял Тайм Приморье», ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим» на общую сумму более 108 миллиардов рублей, что превышает первоначальные требования к объему инвестиций всего проекта развлекательного курорта.

«В строительство первой очереди игорно-развлекательного комплекса инвестировала компания «Джи 1 интертейнмент». Около 200 миллионов долларов пошли на строительство отеля на 120 номеров, а также казино площадью около восьми тысяч квадратных метров. В планах компании – строительство дополнительных объектов, например, гостиницы на 500 номеров», – рассказал он.

Константин Шестаков также добавил, что инфраструктура для развлекательного курорта создается за счет краевого бюджета.

«За счет субъекта созданы все объекты инженерной и дорожной инфраструктуры, необходимые для запуска первой очереди комплекса. Это сети водовода, локальные очистные сооружения, завершено строительство мостового перехода и автодороги. Общая сумма бюджетных вложений составляет порядка 800 миллионов рублей», – подчеркнул директор департамента.

Официальное открытие казино состоится 8 октября. До этого компании необходимо соблюсти ряд необходимых юридических процедур – провести настройку всего оборудования комплекса, завершить обучение и сертификацию персонала, поставить игорное оборудование на налоговый учет, получить лицензию на продажу алкоголя и многое другое. Организаторы пообещали, что еще удивят в октябре.

«Прежде всего, в крае создана это мощная инфраструктура. Правительство России направило огромные денежные средства в преддверие саммита АТЭС 2012 на новые дороги, мосты, аэропорт и строительство Дальневосточного Федерального университета и других важных объектов. Кроме того, в Приморье отличный кадровый ресурс – здесь живет очень дружелюбные, эрудированные образованные люди. К тому же, край идеально расположен географически. Приморье находится в центре северо-восточной Азии, и 300 миллионов жителей Южной Кореи, Японии и северо-восточного Китая находятся всего в трех часах полета», – сказал он.

Эрик Ландхир также добавил, что компания готова способствовать развитию туризма и росту экономики Приморья, вкладывая больше средств в развитие интегрированной развлекательной курортной зоны «Приморье».

По словам вице-губернатора Приморского края Сергея Нехаева, Владивосток и Приморский край призваны стать туристским хабом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И интегрированная развлекательная курортная зона «Приморье» – важнейший проект в турсфере края. Это единственная территория в России, в которую инвестируют признанные лидеры в мировой развлекательной индустрии – «Melco Crown Entertainment» и «NagaCorp Ltd».

Стать крупнейшим туристским хабом России на Дальнем Востоке, Приморью также позволит реализация проекта Свободный порт Владивосток, который предусматривает упрощенный визовый режим до 8 суток. Это даст возможность формировать на территории пакетные туры для иностранцев по всей России.

«Мы инвестировали в наш проект уже 200 миллионов долларов, таким образом перевыполнив наши инвестобязательства уже на первом этапе работы. И при строительстве второй фазы нашего проекта мы вложим дополнительно 500 миллионов долларов. Это значит, что мы собираемся увеличить наши инвестиционные обязательства перед регионом, и их общий объем составит 700 миллионов долларов. К тому же на данный момент мы одни из самых крупных работодателей в регионе. К моменту открытия первой фазы в нашей компании будет работать более одной тысячи сотрудников. А по окончании строительства – более 5 тысяч человек», – сообщил он.

По словам председателя совета директоров компании «Саммит Эссент» Лоренса Хо, компания «Melco Crown» планирует активно развиваться в Приморском крае.

«Приморье имеет географически очень выгодное предложение. Вместе с местными властями мы планируем достичь больших успехов в развитии туризма в регионе», – сказал он.

Константин Шестаков представил участникам и журналистам ВЭФ макет всей развлекательной курортной зоны «Приморье» и подробно рассказал про каждый объект комплекса.

Отметим, развлекательная курортная зона «Приморье» разместится в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади 620 гектаров помимо развлекательных центров и казино предполагается возвести четыре пятизвездочных отеля, семь – четырехзвездочных и четыре – трехзвездочных, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, многофункциональный торгово-выставочный комплекс, несколько кинотеатров, прогулочную набережную и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования.

Предполагается, что реализация проекта будет проходить в три этапа, последний завершится в 2022 году. Уже подписаны четыре инвестиционных договора на строительство отелей и казино на общую сумму 108 миллиардов рублей.

Ключевыми инвесторами стали Первая игровая компания Востока совместно с Melco International Development Limited, малазийская компания NagaCorp Ltd, «Роял Тайм Приморье» и «Даймонд Форчун Холдингс Прим».

В настоящее время проект развивается как интегрированная развлекательная курортная зона «Приморье». Он в первую очередь ориентирован на семейный отдых, деловой и событийный туризм. На территории курорта планируется застройка гостиничных комплексов и отелей с размещением кинозалов, театров, торгово-выставочной зоны, водно-спортивной зоны (яхт-клуб) и Аквапарка.

По словам Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, основной акцент в работе развлекательной курортной зоны «Приморье» будет сделан на на туристско-рекреационной, культурной и конгрессно-выставочной составляющей проекта.

«Многие называют комплекс игорной зоной, но я склоняюсь именно к полному названию. Ведь мировой опыт показывает, что доходы от игровой деятельности в подобных проектах составляют не более 40 процентов от общего числа услуг. Поэтому основной акцент мы намерены делать именно на туристско-рекреационную, культурную и конгрессно-выставочную составляющую проекта. Уже 5 сентября в виде исключения для Восточного экономического форума первым резидентом зоны принято решение провести небольшую предпрезентацию игорной части своего комплекса», – обозначил Владимир Миклушевский.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.