В Арсеньеве обновили пешеходные переходы

ПРИМОРЬЕ, 7 сентября, ZRPRESS. В Арсеньеве к началу нового учебного года обновлена разметка на пешеходных переходах. По поручению главы Арсеньевского городского округа Александра ДРОНИНА накануне 1 сентября обновлена разметка на пешеходных переходах вблизи школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, техникума, филиала ДВФУ.

Проведена проверка состояния дорожных знаков. Цель этой работы – безопасность детей на дорогах, предотвращение аварийных ситуаций и несчастных случаев. В настоящее время в городе продолжаются работы по восстановлению разметки на всех перекрестках и переходах. В этом году работы по обновлению пешеходных переходов проводит муниципальное бюджетное учреждение «Административно-хозяйственное управление». На эти цели выделены средства местного бюджета.

Татьяна Курочкина, «Золотой Рог».