Приморье держит курс на запад

Подавляющее большинство дальневосточных выпускников к моменту окончания вуза уже имеют опыт работы. Причем половина из них работают во время учебы по специальности. К таким выводам пришли специалисты кадрового холдинга АНКОР, проведя исследование среди студентов и выпускников вузов на Дальнем Востоке.

В настоящее время Россия активно интегрируется в мировой образовательный процесс и переходит на двухуровневую систему высшего образования (бакалавриат плюс магистратура). Однако данный процесс вызывает неоднозначные мнения.

«В результате проведенного исследования мы выяснили, что 49 % студентов считают, что им необходимо обучение в магистратуре, т.к. образование бакалавра является неполным и его недостаточно для получения хорошей работы, - комментирует результаты исследования директор сети филиалов кадрового холдинга АНКОР Наталья КОВАЛЕНКО. - Четверть респондентов (24%) считает, что есть потребность перехода на двухуровневую систему, так как это возможность углубить свои знания или получить другую специализацию. И только 5% студентов-участников опроса связывают магистратуру с научной деятельностью. В свою очередь переход на болонскую систему практически никак не отразился на требованиях работодателей Дальнего Востока. Для компаний по-прежнему важно наличие диплома о высшем образовании, но мы пока ни разу не сталкивались с обязательным требованием наличия степени магистра или бакалавр».

Интеграция России в мировой образовательный процесс сделала кандидатов и более мобильными. В настоящее время существуют различные программы обмена, а также стажировки за границей с последующим трудоустройством. В связи с этим АНКОР спросил респондентов, хотели бы они уехать из России и остаться за границей для получения образования либо работы. Примечательно, что больше половины (52%) считают, что отъезд — это хорошая возможность дополнить свое образование и найти лучшую работу за рубежом. Примерно треть опрошенных (31%) хотели бы получить профессиональные знания за границей с последующим применением их в России. 14% говорят о том, что и на родине можно получить достойное образование и сделать карьеру. «К сожалению, тенденцией последних лет стало желание многих специалистов покинуть регион. Как показывают наши исследования, молодежь в качестве возможных мест для переезда рассматривает, помимо регионов дальнего зарубежья, города Сибири, Урала и Центральной России», - говорит Наталья Коваленко.

Что касается опыта работы, относительно наличия которого было сломано немало копий, то здесь ситуация значительно улучшилась. 81 % дальневосточных выпускников имеют опыт работы к моменту окончания вуза. При этом вчерашние студенты отмечают, что довольно часто сталкиваются с трудностями при поиске работы, не имея профильного опыта. На вопрос, легко ли сейчас молодому специалисту без опыта найти работу по специальности, 25 % опрошенных ответили, что это практически невозможно, 68% считают, что найти работу достаточно сложно, но тем не менее это возможно. Как показывает исследование, на момент окончания вуза большинство выпускников уже имеют опыт работы.

«Молодые люди сейчас стараются как можно раньше стать более независимыми, обособиться от родителей, а многие еще совсем в юном возрасте задумываются о своей будущей карьере, - говорит руководитель группы по подбору персонала кадрового холдинга АНКОР в Хабаровске Ольга СОЛОВЬЕВА. - На фоне этого кандидат, который к моменту получения диплома не имеет никакого опыта работы, вызывает сомнения. Пусть это будет опыт подработки, не обязательно по специальности. Практика, интерес к развитию, целеустремленность, навыки коммуникации и другой подобный опыт – все это может сыграть решающую роль для молодого специалиста при трудоустройстве».

«Выходя на рынок труда, выпускники довольно долго находятся в поиске работы. Как отметили 44% опрошенных, процесс нахождения работодателя после окончания вуза занимает в среднем от двух месяцев до полугода, - продолжает Наталья Коваленко. - Причем 58% опрошенных студентов и выпускников считают, что работодатели не готовы предлагать им те же условия труда (форму занятости, рабочее место, социальный пакет и пр.), что и опытным специалистам. На вопрос, позиции какого уровня может предложить работодатель соискателю без опыта работы, только что окончившему вуз, выпускники отметили, что компании готовы брать молодых специалистов на начальные позиции: профессиональные (71%), административные (50%), начальные позиции отделов продаж (42%)».

Что касается соответствия подготовки в вузах требованиям рынка, то 39% выпускников считают, что советские методы обучения не соответствуют текущему уровню жизни и новым технологиям, а обучение устаревшим знаниям проводят преподаватели-теоретики, которые имеют мало представления о реальном положении вещей.

При выборе работодателя молодые специалисты помимо заработной платы обращают внимание на возможность обучения. Это указывает на стремление молодых специалистов набраться профессионального опыта на первоначальном этапе своей карьеры. Также для начинающего специалиста значимым в работе является присутствие грамотного руководителя, так ответили 58% опрошенных. Еще одним важным аспектом является наличие комфортных условий в офисе (наличие кухни, кондиционера, отсутствие строгого дресс-кода), на это указали 49% респондентов.

По уровню ожидаемой оплаты труда молодых специалистов Дальний Восток приближен к российскому показателю - 37% ориентируются на доход 20-30 тыс. руб. Выпускники Владивостока и Хабаровска ниже оценивают свои возможности материального вознаграждения в соотношении с общероссийскими данными. Это можно связать с более низким уровнем заработных плат Приморья и Хабаровского края в сравнении с российскими в целом.