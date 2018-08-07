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27 лет под флагом российским
День государственного флага РФ вместе со всей страной приморцы отметят 22 августа. Это хороший повод еще раз вспомнить о символах целостности и неделимости нашего государства, вспомнить его историю. Государственный флаг Российской Федерации - официальный символ России наряду с ее гербом и гимном. Прямоугольное полотнище белого, синего и красного цветов - российский триколор - имеет свою историю, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Государственный флаг Российской Федерации - официальный символ России наряду с ее гербом и гимном. Это прямоугольное полотнище белого, синего и красного цветов - российский триколор. 20 января 1705 года Петром I был издан указ о размещении бело-сине-красного флага на торговых судах. В 1896 году, накануне коронации Николая II, петровскому триколору был официально присвоен статус государственного флага. В апреле 1918 года государственным флагом стало красное полотнище с золотой надписью РСФСР в левом верхнем углу. 22 августа 1991 года началась новая история флага России. Государственным флагом было признано прямоугольное полотнище с горизонтальными полосками белого, синего и красного цветов.
По традиции в этот день на площадях и в скверах различных городов проходят праздничные концерты. Не будет исключением и юбилейный для края год, перед владивостокцами выступят приморские мастера искусств и творческие коллективы.
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