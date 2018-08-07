От боев к хороводам

В августе приморцы увидят реконструкцию Хасанских боев, поздравят строителей и шахтеров с профессиональными праздниками

В год 80-летия Приморского края август подарит его жителям и гостям яркие фестивали, концерты, мероприятия, посвященные памятным датам, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Росла наша слава в боях у Хасана

Военно-историческую реконструкцию Хасанских событий с элементами боя смогли увидеть владивостокцы в минувшее воскресенье.

Одно из наиболее значимых мероприятий первой декады месяца - краевой эскорт Памяти «Хасан - наша память, Хасан - наша боль», посвященный 80-летию Хасанских событий (японо-советский конфликт у озера Хасан произошел в августе 1938 года). Концерты, выставки, спортивные соревнования, приуроченные к этой памятной дате, пройдут в различных городах и поселках Приморского края и, конечно же, Хасанского района - в Посьете, Краскино, Хасане, Гвоздево, Славянке, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в департаменте внутренней политики Приморья. Собственно, первые из них уже прошли в минувшие выходные.

Так, дан старт автопробегу по населенным пунктам Хасанского района, где проведут серию лекций, посвященных подвигу пограничников. В поселке Посьет 4 августа состоялись митинг, парадное прохождение военнослужащих, праздничный концерт. В этот же день во Владивостоке в парке Минного городка прошла военно-историческая реконструкция Хасанских боев с участием военной техники.

В поселке Краскино 5 августа жители собрались на митинг «Мы в боях отстояли землю, Родину, честь», они также смогли увидеть военно-историческую реконструкцию «Сопка Заозерная - бастион солдатского мужества». Были возложены цветы и венки к воинским обелискам, а также прошло факельное шествие на сопку Крестовая.

В поселке Хасан 6 августа был открыт памятник воинам, участвовашим в тех далеких событиях. На озере Хасан прошла лития и был спущен плот Памяти по погибшим в 1938 году воинам.

Сегодня в селе Гвоздево пройдет митинг, вечерняя поверка пограничников, а также праздничный концерт, в поселке Зарубино памятную дату отметят литературно-музыкальной композицией. Жители села Барабаш соберутся у памятника «Скорбящие вдовы» 8 августа, во время памятной поверки будут названы имена 26-ти Героев Хасана.

В поселке Приморский у памятника Защитникам Хасана 9 августа состоится митинг и торжественное прохождение маршем. В программе также - показательные выступления пограничников.

10 августа празднования переместятся в Славянку. На центральной площади пройдет митинг «Росла наша слава в боях у Хасана», возложение цветов и венков к мемориалу «Память» и военный парад военнослужащих пятой армии. Вечером состоится театрализованное представление «Хасан наша память и слава», а также всенародная акция «Свеча памяти».

На следующий день в Славянке на стадионе «Юность» пройдут спортивные мероприятия, будут также подведены итоги автопробега.

Награды строителям и шахтерам

Во второе воскресенье августа традиционно отмечается День строителя, в 2018 году он приходится на 12 августа. Накануне профессионального праздника чествование лучших представителей отрасли пройдет в строительных компаниях, в городах и поселках края, ведь

строительная отрасль - одна из ведущих в экономике Приморья, от ее работы зависит результативность целого ряда социально значимых региональных программ, в том числе и федеральной программы по строительству доступного жилья «Жилье для Российской семьи».

Многие приморцы связывают свое будущее с получением новых квартир в микрорайонах «Снеговая Падь», «Зеленый угол» во Владивостоке, «Солнечная долина» в поселке Трудовое, в уссурийском микрорайоне «Радужный». По данным департамента градостроительства, в Приморье за 2017 год введено в строй 418 тысяч квадратных метров жилья.

В ближайшее время в крае будет развернуто строительство новых крупных объектов - больниц, стадионов, спортивных комплексов, уже начинается строительство нефтехимического завода, портов Вера и Суходол. Объем очень серьезный, но опыт больших строек предыдущих лет позволяет надеяться, что все эти планы будут реализованы. Те, кто отличился в различных отраслях экономики, в том числе и строители, будут награждены нагрудными знаками «80 лет со дня образования Приморского края».

Напомним, что в юбилейном году в Приморском крае были учреждены краевые отраслевые награды. Для жителей региона предусмотрели нагрудный знак отличия, к которому прилагаются удостоверение и благодарность за вклад в развитие Приморья, а для предприятий и учреждений - медаль. Награды вручаются почетным строителям, шахтерам, энергетикам, журналистам Приморского края. По случаю профессиональных праздников и в связи с 80-летием Приморского края награды получат строители и шахтеры. День шахтера в этом году празднуем 26 августа.

Хоровод дружбы

Август в Приморье - месяц нескольких традиционных фестивалей. Жаркое лето настраивает на творческую волну.

Так, фестиваль бардовской песни «Славянский берег» как обычно пройдет во вторые выходные месяца на берегу бухты Баклан (Славянка). В это время здесь обычно отдыхает много туристов со всего Дальнего Востока России. Гостей фестиваля объединяет не только песня, но и приуроченные к нему выставки, спортивные мероприятия, познавательные летние туры по Хасанскому району.

Фольклорный праздник «Медовый спас» подготовил для жителей своего района Кавалеровский краеведческий музей (14 августа). Фестиваль уличной еды «Лаваш» пройдет во Владивостоке в середине августа. Праздник, посвященный 150-летию поселка Тавричанка «Я, твоя малая частица, Приморье», соберет жителей Надеждинского района на центральная площадь Тавричанки 25 августа.

Брендом Уссурийского городского округа с недавнего времени по праву считается краевой фестиваль национальный культур «Хоровод дружбы». Фестиваль проводится с 2010 года на поляне микрорайона Радужный в 12 км от Уссурийска. В 2012 году ему присвоен статус краевого, а в 2013-м - он занял первое место в номинации «Лучшее событийное мероприятие в Приморском крае в сфере туризма» и получил право на использование слогана «Лидер туриндустрии Приморья-2013». В 2014 году фестиваль принял участие в конкурсе Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards», в региональном этапе конкурса в номинации «Лучший проект в области событийного туризма» фестиваль завоевал Гран-при, а в финале национальной премии, который проходил в г. Киров, фестиваль стал обладателем диплома третьей степени.

В 2018 году краевой фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» пройдет 25 августа - на той же большой поляне микрорайона Радужный близ Уссурийска. Надо ли говорить, что многие творческие коллективы активно готовятся к этому яркому празднику.

Берегите ваши уши!

Центральная площадь Владивостока, пожалуй, самого автомобилезированного города России, встретит 24-25 августа мастеров автомобильного звука и тюнинга со всего Дальнего Востока. 24 августа состоится этап чемпионата мира по неограниченному звуковому давлению dB Drag и JDM Fest, 25 августа - ХХ Чемпионат ЕММА-Россия, финал Дальнего Востока, сообщает eventsinrussia.com.

В рамках соревнований планируется оценка звучания автомобильных аудио и мультимедиа-систем в различных категориях, например, реалистичное звучание музыки в автомобиле, ESPL звуковое давление - у кого в машине музыка играет громче. Дополнительно учитывается внешний тюнинг автомобиля, здесь соревнование идет в двух классах: «реставрация» (максимальное соответствие заводской комплектации) и «проект» (допускается наличие неоригинальных деталей).

Зрители увидят также новый вид соревнований, оценивающий участников, реализовавших свои творческие способности в области художественной росписи автомобилей, мотоциклов, или любых других транспортных средств.

В течение двух дней на главной площади столицы Приморья будут представлены около 100 самых зрелищных автомобилей Дальнего Востока. Организаторы считают, что все это стоит увидеть и услышать.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Юрия РОГОВА.

КРОМЕ ТОГО

27 лет под флагом российским

День государственного флага РФ вместе со всей страной приморцы отметят 22 августа. Это хороший повод еще раз вспомнить о символах целостности и неделимости нашего государства, вспомнить его историю. Государственный флаг Российской Федерации - официальный символ России наряду с ее гербом и гимном. Прямоугольное полотнище белого, синего и красного цветов - российский триколор - имеет свою историю.

Государственный флаг Российской Федерации - официальный символ России наряду с ее гербом и гимном. Это прямоугольное полотнище белого, синего и красного цветов - российский триколор. 20 января 1705 года Петром I был издан указ о размещении бело-сине-красного флага на торговых судах. В 1896 году, накануне коронации Николая II, петровскому триколору был официально присвоен статус государственного флага. В апреле 1918 года государственным флагом стало красное полотнище с золотой надписью РСФСР в левом верхнем углу. 22 августа 1991 года началась новая история флага России. Государственным флагом было признано прямоугольное полотнище с горизонтальными полосками белого, синего и красного цветов.

По традиции в этот день на площадях и в скверах различных городов проходят праздничные концерты. Не будет исключением и юбилейный для края год, перед владивостокцами выступят приморские мастера искусств и творческие коллективы.

На фото: Одно из наиболее значимых мероприятий первой декады месяца - краевой эскорт Памяти «Хасан - наша память, Хасан - наша боль», посвященный 80-летию Хасанских событий (японо-советский конфликт у озера Хасан произошел в августе 1938 года). Многим приморцам повезло увидеть военно-историческую реконструкцию «Сопка Заозерная - бастион солдатского мужества».