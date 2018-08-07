Спецзавод №1 взял под свое крыло край

Успешно продолжает осуществляться государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы, в рамках которой проводится эффективный комплекс мероприятий по улучшению экологии и комфорта проживания в регионе, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Заявление главы Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО в середине июля о его решимости закрыть «Спецзавод №1», который ежедневно сжигает около 200 тонн городского мусора, закончилось вполне предсказуемым итогом – 26 июля депутаты гордумы приняли решение о передаче предприятия со всем его имущественным комплексом краевой администрации. При этом было отмечено, что поскольку «Спецзавод» теперь стал региональным оператором по обращению с ТКО, то и решать его судьбу положено краевым властям, а не городу.

Закроют ли завод власти края? Конечно. Но это может быть и через пять лет, и через 50. Хотя может быть, и быстрее, если общественность надавит, и через налоги, тарифы от населения – будут получены деньги на ликвидацию этого предприятия и строительство нового. Или – если срочно будут построены новые карты городского полигона ТБО. Или – если найдутся возможности вывозить отходы в Китай, который на их приеме в сортированном виде и переработке зарабатывает миллиарды долларов. Или – найдется состоятельный предприниматель, который за свои средства построит подобное мусоросжигающее, но исключительно безопасное предприятие.

В настоящее время «Спецзавод» продолжает работать в обычном режиме. При этом рассматриваются вопросы совершенствования его технологии, чтобы дым, вызывающий фобию населения, сделать более безопасным для окружающей завод среды.

Больше дамб крепких и разных

Как сообщили в департаменте природных ресурсов администрации Приморского края, противопаводковые дамбы восстановлены в селе Соколовка Чугуевского района и в селах Мельничное, Новокрещенка и Дальний Кут Красноармейского района. Работа по защите территорий от наводнений и предупреждению паводков продолжается. Так к концу этого года запланировано расчистить десять водных объектов в Партизанске и начать работы в Спасске-Дальнем на реках Спассовка и Кулешовка.

В дальнейшем, как сказал первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО, до 2021 года работы по расчистке русел рек запланированы в селах Центральное и Новороссия Шкотовского района, а также – в Находке, Владивостоке, Дальнереченске, Хасанском и Кавалеровском районах. Одновременно намечено построить новые противопаводковые дамбы в Новомихайловке и Шумном Чугуевского района, в Рощино и Вострецово Красноармейского района, в городе Лесозаводске. В Уссурийске предстоит реконструкция и новое строительство противопаводковых сооружений.

Отмечается, что в дальнейшем такие объекты будут строиться в Милоградово, Дальнегорске и Тернее.

Помимо идущих прямых работ по объектам противопаводковой защиты, краевым бюджетом оказывается финансовая поддержка ряду муниципальных образований для реализации проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту муниципальных сооружений для этих целей. В настоящее время по ряду объектов противопаводковой защиты выполнены проекты, по другим предоставлены субсидии на проектирование и делаются проекты.

В департаменте природных ресурсов поделились удачей: в расчистке рек от завалов помогает выработанный механизм действий органов местного самоуправления, предусматривающий раздачу извлеченной из завалов древесины местному населению. Это стимулирует участников работ, и в Хасанском и Лазовском районах такие субботники по очистке рек уже состоялись.

На бухте Витязь наука станет готовить «умных» водолазов

В бухте Витязь Хасанского района, где ученые ДВО РАН традиционно занимаются изучением моря, Институтом океанологии, Института проблем морских технологий и ДВФУ предполагается создать Центр глубоководных исследований, который будет готовить водолазов для работы на предельных глубинах и изучения влияния давления воды на природу человека. Эта идея была озвучена на первом Дальневосточном морском салоне на пленарном заседании, рассматривавшем проблемы и технологии изучения Мирового океана.

Необходимость Центра, как отметил руководитель лаборатории техники подводных исследований и испытаний Института океанологии РАН Константин РОГИНСКИЙ, связана с тем, что подготовку глубоководных водолазов в стране не ведут уже несколько десятков лет, а без таких специалистов невозможно укомплектовать суда для изучения шельфовых территорий. По его мнению, нашей стране необходимо интенсивно развивать морскую деятельность в ключевых районах Мирового океана, Арктики и Антарктики, и вернуть утраченные за минувшие годы позиции в мире. При этом есть необходимость доизучения и шельфа отечественных морей.

Формируемый Российской Академией наук план экспедиционной деятельности будет способствовать изучению шельфа и дна мирового океана. Научный флот, переданный в оперативное управление Институту океанологии, в перспективе будет использоваться в целях науки и другими институтами ДВО РАН при подтверждении бюджетного финансирования исследований и подаче заявок. Верстающийся план показывает, что уже сейчас задач, которые наука собирается решать в море, на сегодня больше, чем судов и их возможности. При этом многие цели невозможно осуществить без работы водолазов на больших глубинах.

Ученые также отмечают, что на сегодня в стране возникли проблемы и с современной водолазной техникой. По ней необходимо вести свои разработки и осваивать возможности импортного водолазного снаряжения, в том числе и в рамках будущего Центра. Эта необходимосить связана с растущей потребностью по обслуживанию судов, нефте- и газодобывающих добывающих платформ, с работами по освоению добычи полезных ископаемых со дна морей. Они считают, что для исследований, вполне возможно, в районе бухты Витязь построить даже «подводный дом», который станет хорошей лабораторией для исследований длительного пребывания человека под водой и отработкой режимов, в которых это пребывание будет наиболее эффективным.

Приморских аистов отличают GPS-передатчики

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Амурский ее филиал объявили этот год Годом дальневосточного аиста, внесенного в Красную книгу Международного союза охраны природы. В настоящее время в мире насчитывается порядка 4 000 особей этой редкой птицы, и около 90% гнезд этого вида в период выведения птенцов находится бассейне реки Амур. В том числе и в районе приморского озера Ханка.

Как сообщили в Амурском филиале WWF, в заповеднике «Ханкайский» уже 80 птенцов краснокнижной птицы в этом году помечены спутниковыми GPS-передатчиками, которые в онлайн режиме позволят отслеживать пути миграции дальневосточного белого аиста между летними и зимними «квартирами». Стоит отметить, что передатчики GSM/GPRS для птенцов были предоставлены из КНР.

Известно, что предыдущее изучение путей миграции аиста проводилось около двадцати лет назад. В год, посвященной этой птице, изучение путей миграции было решено повторить. С этой целью в апреле нынешнего года был подписан меморандум между НИИЦ экологии и окружающей среды Китайской академии наук, заповедником «Хунхэ» в Китае, отечественным Координационным советом директоров заповедников юга Дальнего Востока, ФГБУ «Заповедное Приамурье» и Амурским филиалом WWF России.

Кстати, как сообщила старший координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF Анна БАРМА, в Амурской области этот вид птиц за короткий срок удалось удвоить – довести до 220 пар. Демографическому взрыву птицы способствовали энергетики, которые создали безопасные условия для гнездования аистов на опорах ЛЭП. Надо полагать, что аналогичную работу есть смысл распространить и на приморские опоры.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.