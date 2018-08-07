Хищник набирает популярность

«Земля леопарда» примет фестиваль и расширит свои границы

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) начинают играть значительную роль в жизни нашего региона, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Поддержка их государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы позволяет им расширять свою деятельность и границы. Особым примером этому служит нацпарк «Земля леопарда».

В этом году впервые в селе Барабаш Хасанского района 18-19 августа состоится краевой творческий фестиваль «Земля леопарда – на стыке культур», получивший поддержку администрации Приморского края.

Как сообщили деловой газете «Золотой Рог» его устроители, в программе предстоящего форума будут - концерт, ярмарка экологических сувениров и продовольственной продукции местных жителей, выставка-дегустация блюд, творческие мастер-классы и экскурсии по «Тропе леопарда».

Принимать фестиваль будет визит-центр нацпарка 18 и 19 августа, с 12:00 до 18:00 по адресу: ул. Хасанская, 6а и 6-б, где для участников фестиваля будут работать творческие тематические площадки. Вход будет свободным.

Предполагается, что определенное участие в нем примут туристы из Китая, Японии и Кореи и отечественные, для которых с. Барабаш сегодня является остановочным пунктом на пути к зонам отдыха на хасанском побережье и в Китай. В мероприятиях фестиваля будут задействованы жители района, представляющие его многонациональный состав – корейцы, татары, украинцы, башкиры и другие, которые сегодня объединены вместе задачей сохранения уникальной природы заповедной земли и гармоничного сочетания многих национальных культур. Кстати, логотипом фестиваля стал дальневосточный леопард, обнимающий тарелку с символами разных культур, что олицетворяет неразрывную связь уникальной природы Хасанского района с традициями около 70 народов, проживающих сегодня на этой земле.

Главный виновник торжества – дальневосточный леопард, как отмечают специалисты нацпарка, проявил необыкновенную волю к жизни – его численность со времени создания ООПТ 5 апреля 2012 года увеличилась с 30 взрослых особей до 84, и теперь угроза его исчезновения предотвращена. Теперь он пытается расширить свое присутствие на другие районы южного Приморья, где уже обитал ранее, но был вынужден уйти. В прошлом его ареал по площади был в 40 раз больше, чем нынешний.

Сам национальный парк тоже стремится расширить свои границы. АНО «Дальневосточные леопарды» выступила с инициативой включить в его состав около 6 000 га вблизи с. Андреевка в районе мыса Гамова.

Главный специалист ФГБУ «Земля леопарда» Иван РАКОВ отметил, что ранее этот участок был в частной собственности и закрыт для посещения, но когда эта территория войдет в состав нацпарка, туристы смогут ее посещать. При этом от них будут требовать соблюдения строгих правил нахождения на заповедной территории, где можно встретить леопардов, тигров, оленей и иных диких животных.

В прошлом году АНО «Дальневосточные леопарды» уже получила в дар и оформила в собственность сопредельную с этой территорию бывшего оленепарка, которая граничит с Дальневосточным морским заповедником. И на ней тоже были замечены краснокнижные хищники.

В настоящее время сотрудники АНО и «Земли леопарда» совместно готовят проектную документацию по включению новых территорий в состав нацпарка. После экологической экспертизы и подготовки соответствующего постановления Минприроды РФ передаст эти документы на рассмотрение вопроса о расширении нацпарка в правительство России.

Свою открытость для посещения «Земля леопарда» ярко продемонстрировала в минувшем месяце, открыв новый, на сегодня самый большой туристический маршрут по своей территории, названный «Семиверстка», как и река, протекающая через центральную часть нацпарка. В открытии маршрута приняли участие игроки хоккейного клуба «Адмирал», являющегося попечителями леопарда по имени Валера, который живет вблизи тропы.

Теперь туристы могут пройти разными вариантами по тропам этого маршрута от 7 до 10 километров, проходящим по склонам сопок, с которых открываются великолепные панорамные виды на тайгу, море и даже просматриваются знаменитые мосты Владивостока. Интересно, что по маршруту можно не только пройти, но и проехать на велосипеде. Но предварительно надо обратиться в визит-центр «Земли леопарда» и получить входной билет с подробной картой маршрута.

Кстати, в июле в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка впервые за последние 60 лет у чистокровного леопарда Николая, спасенного в «Земле леопарда» от браконьеров, и самки Акры родились два котенка мужского пола.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана АКУЛОВА отметила: «Мы очень рады, что удалось получить здоровое потомство от Николая. Поскольку он попал к нам из дикой природы, его котята обладают высокой генетической ценностью и имеют большое значение для европейской программы по сохранению популяции амурского леопарда в неволе, активное участие в которой принимает наш зоопарк». При этом было сказано, что есть вероятность и того, что со временем «потомки Leo 80M смогут вернуться в леса юга Дальнего Востока».

А на днях стало известно, что дальневосточный леопард по имени Хорс стал визитной карточкой аэропорта Владивостока. Его инсталляция украсит аэровокзальный комплекс как раз в преддверии очередного Восточного экономического форума, который состоится в сентябре.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА.

На фото: Сам национальный парк тоже стремится расширить свои границы. АНО «Дальневосточные леопарды» выступила с инициативой включить в его состав около 6 000 га вблизи с. Андреевка в районе мыса Гамова.