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Население Приморья продолжает активно сокращаться

07 Августа 2017, 11:00 | Приморье

За I полугодие текущего года численность постоянного населения Приморского края уменьшилась на 7.6 тыс. человек и на 1 июля 2017 года составила 1915.5 тыс. человек. Сокращение численности происходило как за счет естественной убыли – 62.6%, так и по причине миграционного оттока – 37.4%, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

За январь-июнь 2017 года в Приморском крае родилось 10168 детей (на 12.2% меньше, чем в I полугодии 2016), умерло 13010 человек (на 2.1% меньше). Число умерших превысило число родившихся на 28%. Свыше трети всех смертей пришлось на население в трудоспособном возрасте (3162 человека), при этом умерших в этом возрасте мужчин в 3.6 раза больше, чем женщин.

Показатель младенческой смертности составил 5.9 детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (в январе-июне 2016 – 7.5).

В органах ЗАГС с начала текущего года зарегистрировано 5945 браков (на 5.4% больше, чем за I полугодии 2016) и 4626 разводов (на 0.6% больше). На 1000 заключенных браков пришлось 778 разводов (в I полугодии 2016 – 815).

Число прибывших в Приморский край из других регионов России за январь-июнь 2016 года составило 8170 человек (на 7.8% меньше, чем в январе-июне 2016), из других стран – 4029 человек (в 1.8р). Выехало в другие регионы России 11418 человек (на 2% меньше), в другие страны – 5531 человек (на 2.1%). За январь-июнь текущего года сменили место жительство на территории края - 20167 приморцев (на 0.2% больше, чем в январе-июне 2016), причем из них 8795 человек сменили постоянную прописку.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: регистрация  рожденние  развод  свадьба  уровень жизни  статистика  переезд  прописка  роды  семья  брак  миграция  ЗАГС 



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