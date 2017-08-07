Тайфун NORU пройдет мимо Приморья

Штормовое предупреждение отменено, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру»

В настоящее время прогноз движения тайфуна Noru складывается в более благоприятную для Приморья сторону. Антициклон над Охотским морем не позволяет тайфуну подняться далеко на север и существенным образом повлиять на погоду Приморского края.

Тайфун NORU к утру воскресенья, 6 августа, приблизился к южным Японским островам и продолжает терять запасы своей энергии. Атмосферное давление в его центре выросло до 970 гПа.

В понедельник, 7 августа, тайфун пройдет точку поворота и продолжит движение на восток, северо-восток, прижимаясь к Японским островам. Во время движения над Японией тайфун продолжит терять силу. В понедельник 7 августа его категория понизится до тропического шторма, 9-10 августа до тропической депрессии.

В период 7 — 10 августа на погоду в Приморье будут оказывать влияние атмосферные фронты. Ожидается погода с дождями различной интенсивности, вероятны локальные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра. В связи с прохождением Noru на восточном побережье Приморья ожидается усиление ветра северного, северо-восточного направления, временами ливневые осадки, высота волн в море до 2 м.