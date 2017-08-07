Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Тайфун NORU пройдет мимо Приморья
Штормовое предупреждение отменено, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру»
В настоящее время прогноз движения тайфуна Noru складывается в более благоприятную для Приморья сторону. Антициклон над Охотским морем не позволяет тайфуну подняться далеко на север и существенным образом повлиять на погоду Приморского края.
Тайфун NORU к утру воскресенья, 6 августа, приблизился к южным Японским островам и продолжает терять запасы своей энергии. Атмосферное давление в его центре выросло до 970 гПа.
В понедельник, 7 августа, тайфун пройдет точку поворота и продолжит движение на восток, северо-восток, прижимаясь к Японским островам. Во время движения над Японией тайфун продолжит терять силу. В понедельник 7 августа его категория понизится до тропического шторма, 9-10 августа до тропической депрессии.
В период 7 — 10 августа на погоду в Приморье будут оказывать влияние атмосферные фронты. Ожидается погода с дождями различной интенсивности, вероятны локальные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра. В связи с прохождением Noru на восточном побережье Приморья ожидается усиление ветра северного, северо-восточного направления, временами ливневые осадки, высота волн в море до 2 м.
Новости тематики
- Население Приморья продолжает активно сокращаться
- Тайфун NORU пройдет мимо Приморья
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с приближающимся тайфуном
- 10 лет грозит создателям "группы смерти", понуждающих подростков к суициду
- В ближайшие сутки в Приморье местами пройдут дожди
- Четверо заключенных погибли при пожаре в медучреждении ФСИН Приморья
- Пожар под облаками: есть ли шанс спастись от огня у жильцов высотных домов Владивостока
- Приморцы отметили 199 участков проблемных дорог общей протяженностью 213 км
- В четверг в Приморье пройдут дожди
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение
Новости раздела
- Население Приморья продолжает активно сокращаться
- Тайфун NORU пройдет мимо Приморья
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с приближающимся тайфуном
- 10 лет грозит создателям "группы смерти", понуждающих подростков к суициду
- В ближайшие сутки в Приморье местами пройдут дожди
- Четверо заключенных погибли при пожаре в медучреждении ФСИН Приморья
- На территории детского лагеря "Океан" археологи нашли нечто
- На Курилах открыта первая в России галерея современного искусства с видом на вулкан
- Журналисты Амурского экорегиона стали участниками Школы "Живая тайга"
- Пожар под облаками: есть ли шанс спастись от огня у жильцов высотных домов Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рынок систем "ЭРА-ГЛОНАСС" стабилизируется в Приморье
- В России будут выплачивать еще один новый вид пенсии
- Владелец первого казино в игорной зоне "Приморье" получил почти 2 миллиарда прибыли
- Россияне нашли инструмент выгоднее банковских депозитов
- В Приморье компания сдает несколько тысяч человек в аренду
- На Курилах открыта первая в России галерея современного искусства с видом на вулкан
- Стратегическое соглашение о строительстве нового терминала в аэропорту Камчатки подпишут на ВЭФ-2017
- Резидент свободного порта Владивосток запустил кафе быстрого питания
- В Приморском крае экспорт рыбы и морепродуктов составил $430 млн
- В генконсульстве США во Владивостоке готовятся к массовому сокращению персонала