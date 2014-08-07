Ветеран из Находки отметил вековой юбилей

Специалисты территориального органа соцзащиты передали Григорию Ефимовичу поздравление от Президента России Владимира Путина. В нем – пожелания здоровья и благодарность за ударный труд в военные годы.

С юбилеем Григория Ефимовича поздравил глава Приморья Владимир Миклушевский.

«Ваш большой жизненный путь является настоящим примером для всех поколений приморцев. Благодарю Вас, Григорий Ефимович, за большой личный вклад в развитие нашего края. Из таких подвигов во все времена складывается история родной земли, ее успехи и достижения», - говорится в поздравительной телеграмме.

Война застала Григория Слесаренко на Полтавщине. Воевал в составе 25 авиаполка, был механиком на аэродроме. А в 1944 году его направили на учебу в минометное училище в Улан-Уде, по окончании которого стал служить в артиллерийской части в Читинской области. Как вспоминает сам ветеран, готовились к войне с Японией.

К счастью для всех, вскоре наступила мирная жизнь, и Григорий с семьей приехал в Находку. Всю трудовую жизнь работал в одной организации – экскаваторщиком в «Дальморгидрострое», воспитывал сына и дочь. А сейчас настоящая радость дедушки – семь внуков и семь правнуков. А о далеких военных днях остались воспоминания и боевые награды.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития края, в августе отмечают юбилейные даты 114 ветеранов Приморья. Пятнадцати из них исполняется 95 лет, остальные празднуют 90-летие.

ZRPRESS.RU, Владивосток.