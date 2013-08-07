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Экстренное предупреждение: Циклон принесет в Приморье сильный ливень с грозами
Как сообщили ZRPRESS.RU в Приморском УГМС, во второй половине ночи и днем 9 августа на большей территории Приморского края ожидается сильный дождь с количеством 15-40 мм за 12 час и менее, в отдельных районах края очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 час и менее.
Местами ожидаются грозы. На реках спад уровня воды остановится. На отдельных участках рек возможен подъем уровня воды на 0,5-1,0 м, подтопление низких берегов.
Прогнозируемые ЧС (происшествия):
- увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального (М–60) значения, затруднения в работе автотранспорта.
- краткосрочное подтопление населенных пунктов дождевыми водами в результате неисправностей дренажной системы и ливневых канализаций;
- аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (подмывом, обрывом) ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных работ.
- нарушения в работе системы ЖКХ.
- подъем уровня воды на реках Уссури (Чугуевский МР, Кировский МР, Лесозаводский ГО), Большая Уссурка (Красноармейский МР), Раздольная (Надеждинский МР, Уссурийский ГО), Илистая (Черниговский МР), Арсеньевка (Яковлевский МР), с подтоплением сельхозугодий и хозяйственных построек, расположенных в низменных участках.
ПРИ УГРОЗЕ И ВО ВРЕМЯ ПОДТОПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО:
1. Очистить сточные канавы для отвода воды в ливневую канализацию.
2. Убрать из подвалов в безопасное место сельхозинвентарь, овощи, удобрения.
3. Предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место.
4. Отключить в подвалах (подполье) электроэнергию и газ.
5.Заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации.
6. Уложить в рюкзак необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды.
7. Переместить ценные домашние вещи на верхние этажи или чердак жилого дома.
В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю работает телефон горячей линии 8 423 239 99 99.
Единый телефон пожарных и спасателей 010.
Примгидромет обещает, что осадки прекратятся во второй половине дня 9 августа, на небе появятся просветы, и воздух сразу прогреется до +26+28 ºС.
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Странно, а где обычные крики про "Кубай опять все врет"? Что-то даже и не интересно без этого.