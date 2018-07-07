На Дне рыбака жителей и гостей Владивостока ждет уха с секретом

Ухой из лососевых пород будут угощать на Дне рыбака. Мероприятия, посвященные празднику, пройдут на Спортивной набережной Владивостока 8 июля с 14.00 до 21.30.

Уху варят по особой технологии в несколько этапов, с использованием секретного ингредиента. Благодаря такому способу готовки, блюдо получается насыщенным, и его вкус по-новому раскрывается с каждой ложкой. К каждой порции ухи предлагается и рыбацкий хлеб, который отлично дополняет вкус основного блюда. Хлеб по особому рецепту готовит одна из небольших местных пекарен.

Гости праздника смогут принять участие в конкурсах и викторинах, а также увидеть выступление Нептуна и его свиты. Администрации Владивостока и Приморского края поздравят всех собравшихся с рыбацким праздником.

В рамках события выступят творческие коллективы и исполнители Владивостока: ансамбль народного танца «Ладья», шоу-балет «Терция», музыкальный проект «Признание», Сергей Мильвит (вокал), вокальная студия «Соло», шоу-балет MIDANS.

Одновременно с выступлениями артистов пройдут тематические конкурсы и викторины, участники и победители которых получат памятные призы и подарки. Ведущие расскажут о перспективах развития предприятий рыбохозяйственной отрасли Приморья.

В финале гостей праздника ждет выступление популярных cover-групп города: группа MIAPROJECT, RADIO BAND, группа «Аура», ЛюSIA BAND, группа COIN.

Праздничные мероприятия продлятся до 21.30.

Напомним, День рыбака отмечается во Владивостоке ежегодно с 1980 года. Традиционно, в этот день организуют различные конкурсы, викторины, творческую программу и театрализованные представления с участием морского царя Нептуна и его свиты.

Газета "Золотой Рог", Владивосток