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Во Владивостоке накануне Дня Рыбака школьники побывали в Дальрыбвтузе

07 Июля 2018, 15:27 | Приморье

Океанцы узнали о профильных рыбацких специальностях и научились вязать морские узлы

Участники летней смены Всероссийского детского центра «Океан» познакомились с крупнейшим профильным учреждением Владивостока — Дальневосточным государственным техническим рыбохозяйственным университетом.

В преддверии Дня рыбака океанцы узнали о профильных рыбацких специальностях. Для них провели экскурсию по учебным лабораториям кафедры «Промышленное рыболовство», где студенты изучают основы морского дела, устройство и эксплуатацию орудий рыболовства, методы их проектирования и способы их постройки, палубные промысловые механизмы, технику работы с орудиями рыболовства на промысловых судах. А старший преподаватель Дмитрий Пилипчук научил ребят вязать морские узлы.

Кроме лабораторий школьники посетили Центр языка и культуры стран АТР и Средней Азии, который был открыт более 10 лет назад.

«Когда слышишь народную музыку, видишь предметы изящного искусства и быта, легче погрузиться в атмосферу стран. Я рассказала про национальности, этнические группы, музыкальные инструменты. Также про языковые стажировки и обучение в нашем Международном институте. Я считаю, что мы проводим глобальную работу. Это профориентация, благодаря которой дети выбирают своё будущее, начинают вести внутренний диалог и размышлять чем бы они хотели заниматься», — делится директор Центра языка и культуры стран АТР и Средней Азии Наталия Хоченкова. Об истории Университета океанцам рассказала директор библиотечно-информационного комплекса Людмила Загребина. Отвечая на вопросы школьников, Людмила Загребина рассказала, что профессии которым обучают в "Дальрыбтуз" всегда будут востребованы на рынке труда.

Фото с тайта dalrybvtuz.ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: океан  Дальрыбвтуз  владивосток  день рыбака 



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