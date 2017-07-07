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Дальприбору исполнилось 50 лет
Поздравить заводчан с юбилеем в пятницу, 7 июля, приехали многие представители власти в том числе губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и председатель Законодательного собрания Александр РОЛИК, первые лица администрации города Владивостока и многие другие, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
«За 50 лет завод прошел долгий и тернистый путь, в тяжелые годы, когда многие предприятия в стране не смогли выжить, мы не только выжили, но и увеличили объем производства, расширили штат рабочих. Мы очень хотим, чтобы у нас было жилье, которое можно было бы предоставлять рабочим. Пока на базе нашего завода идет разработка нового оборудование, которое в последующем станет нашей опорой», - сказал Роман ТИТОВ, генеральный директор ПАО «Дальзавод».
Завод «Дальприбор» был основан 1 июля 1967 года по приказу министра судостроительной промышленности СССР, как приборостроительное предприятие оборонно-промышленного комплекса Приморского края. В настоящее время предприятие является единственным в России разработчиком и изготовителем авиационных сбрасываемых средств поиска подводных лодок, корабельной гидроакустической аппаратуры, обеспечивает ремонт и техническое сопровождение в эксплуатации гидроакустического вооружения ВМФ.
По словам Романа Титова, основным заказчиком у предприятия является Министерство обороны РФ. Однако на предприятии есть производство гражданской продукции, в основном она предназначена для обустройства города: скамейки, урны и биотуалеты, - для предприятия данная продукция почти незаметна в бюджете. Поэтому руководство завода сегодня находится в поиске новой продукции, которую сможет производить в своих цехах, одной из таких может стать – кнопка ГЛОНАСС. Также на заводе планируют выпускать эхолоты, навигаторы и гидроакустические приборы для гражданских судов.
«Основное изделие, которые производится на нашем заводе сейчас – уже морально устарело. Оно прекрасно работает и обнаруживает все подводные лодки противника известные в мире. Однако уже сейчас необходима модернизация этих изделий, поэтому мы приняли решение сделать такое устройство за свой счет. Сейчас мы разрабатываем новое изделие значительно превышающие по своим характеристикам нынешние и многие мировые подобные оборудования. Наша задача быстро поставить их на производство и начать поставлять», - рассказывает Роман Владимирович.
«Костяк» разработчиков нового оборонного изделия являются работниками «Дальприбора», а помогают им в разработке новых изделий ученые российских институтов, как гражданских, так и военных.
Во время торжественной церемонии празднования юбилея завода почетными грамотами вручили многим работникам, как ветеранам предприятия, так и молодым сотрудникам. Также в заводе работает социальная программа, по которой средства выделяются на съем жилья, обучение, лечение и т.д. В этом году на эти потребности было выделено более 9 млн рублей.
Иван КРЫШАН.
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