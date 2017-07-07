В Приморье прошли ночные воздушные бои

Летчики авиационного соединения, базирующегося на военном аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком провели ночные полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника.



В ходе выполнения полётов лётчики выполнили наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях и условным использованием вооружения истребителей, сообщил "Золотому Рогу" Владимир Матвеев, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга.

При выполнении задач ведения современного маневренного воздушного боя экипажи самолетов МиГ-31БМ, Су-30М2 и Су-35С, в ходе тактического противоборства, поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.

Во время выполнения задач, тактические манёвры выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах. Учебно-тренировочные полёты проходили над морем, в стратосфере и над безориентирной местностью.