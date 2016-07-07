www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.92 р. 100 JPY: 56.57 р.
EUR: 73.53 р. 10 CNY: 92.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Сервис для пожилых приморцев создан на Едином портале госуслуг

07 Июля 2016, 15:25 | Приморье

Всю необходимую информацию о льготах, выплатах и трудовом законодательстве пенсионеры Приморья теперь могут найти в новом разделе портала госуслуг «Жизненные ситуации». Об этом сообщили деловой газете "Золотой Рог" в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморья.

По словам специалистов ведомства, сайт имеет очень простую навигацию и будет понятен даже неопытным пользователям.

«Новый сервис “Жизненные ситуации” расположен в разделе “Каталог услуг”. Здесь пользователи смогут подать заявление на установление пенсии, узнать о пенсионных накоплениях, а также ознакомиться со своими правами и привилегиями», – сообщили в департаменте.

В ведомстве также отметили, что портал рассчитан на все возрастные категории граждан. Любой житель края может самостоятельно зарегистрироваться на сайте, получив пароль доступа в ближайшем многофункциональном центре «Мои документы».

«Список услуг портала регулярно расширяется. Уже сегодня не выходя из дома, приморцы могут  оформить паспорт, обменять водительское удостоверение, записаться на прием к врачу и даже подать заявление в ЗАКС», – сообщил директор департамента Илья Красильников.

Напомним, в начале 2016 года Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил максимально увеличить количество государственных услуг в электронном виде. По мнению главы региона, обслуживание онлайн –  это всемирный тренд, избавляющий людей от хождения по инстанциям и очередей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: интернет  пенсионер  госуслуги 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • merlysmerly201717:49, 08.07.2016#

    To all traders out there, if you have not found the perfect system for you to gain success in your trades I encourage you to check out and google Superior Trading System. Simple yet very effective method in trading. You won’t regret it.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru