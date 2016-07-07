Сервис для пожилых приморцев создан на Едином портале госуслуг

Всю необходимую информацию о льготах, выплатах и трудовом законодательстве пенсионеры Приморья теперь могут найти в новом разделе портала госуслуг «Жизненные ситуации». Об этом сообщили деловой газете "Золотой Рог" в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморья.

По словам специалистов ведомства, сайт имеет очень простую навигацию и будет понятен даже неопытным пользователям.

«Новый сервис “Жизненные ситуации” расположен в разделе “Каталог услуг”. Здесь пользователи смогут подать заявление на установление пенсии, узнать о пенсионных накоплениях, а также ознакомиться со своими правами и привилегиями», – сообщили в департаменте.

В ведомстве также отметили, что портал рассчитан на все возрастные категории граждан. Любой житель края может самостоятельно зарегистрироваться на сайте, получив пароль доступа в ближайшем многофункциональном центре «Мои документы».

«Список услуг портала регулярно расширяется. Уже сегодня не выходя из дома, приморцы могут оформить паспорт, обменять водительское удостоверение, записаться на прием к врачу и даже подать заявление в ЗАКС», – сообщил директор департамента Илья Красильников.

Напомним, в начале 2016 года Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил максимально увеличить количество государственных услуг в электронном виде. По мнению главы региона, обслуживание онлайн – это всемирный тренд, избавляющий людей от хождения по инстанциям и очередей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.