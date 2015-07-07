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В Приморье открылась "Горная школа-2015"
«Горная школа-2015» открылась сегодня, 6 июня, в Приморье. Как сообщил корреспондент «Золотого Рога» с места события, в мероприятии приняли участие представители профильных департаментов Администрации Приморья, Минэнерго и Минвостокразвития РФ, угольных и горно-металлургических компаний. Открыл форум первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев.
«Я сам какое-то время своей жизни посвятил горному делу. Поэтому мне особенно приятно находиться в этом лагере, который сохранили коллеги-угольщики из компании СУЭК. Отрадно, что компания поддерживает молодежь, и чтит традиции горняков, которые занимаются сложной и серьезной работой», – заявил Василий Усольцев.
Начальник отдела развития рынка угля департамента угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики РФ Олег Карасев высоко оценил уровень организации форума.
«За последние годы значительно вырос уровень организации. Уверен, что форум окажет положительное влияние не только на отдельные компании, но и на всю отрасль в целом», – отметил он.
Отметим, в 2015 году форум проходит уже в четвертый раз. Ранее он проводился в Кемеровской области, Республике Хакасия и Красноярском крае. Выпускниками Школы стали более 600 молодых представителей горной отрасли из более, чем 10 регионов России.
Основной темой «Горной школы-2015» стала операционная эффективность. Задачей всех образовательных мероприятий школы будет снижение потерь и затрат производственного характера при одновременном повышении качества продукции и производительности горного предприятия. Участники «Горной школы» – молодые (до 35 лет) работники горнодобывающих компаний России и студенты вузов, обучающиеся по специальности «горное дело».
Молодежный научно-практический форум «Горная школа» пройдет с 6 по 11 июля. Мероприятия в рамках программы будут оцениваться по системе командного рейтинга.
Победителей образовательного проекта «Горная школа» ожидает награда – софинансирование обучения по Президентской программе в размере 1 миллиона рублей».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото: Пресс-служба администрации Приморского края.
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