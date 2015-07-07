Профессиональное образование уходит из сел Приморского края

Сельскохозяйственные районы Приморья вот-вот останутся без профильных для агропрома учреждений образования, что наверняка ухудшит ситуацию с безработицей, пишет деловая газета "Золотой Рог".

После урезания бюджетной поддержки руководство Уссурийского агропромышленного колледжа приняло решение о закрытии двух из трех филиалов и сокращении педагогов. Жители территорий готовы обратиться к президенту России Владимиру ПУТИНУ, а краевые депутаты критикуют департамент образования и науки ПК, который фактически самоустранился от проблемной ситуации.

В минувшем году сельские профучилища в Покровке, Михайловке и Камень-Рыболове стали филиалами Уссурийского агропромышленного колледжа (УАПК), утратив статус юрлиц и право распоряжаться своим имуществом. Тогда коллективы сельских училищ смотрели в будущее с оптимизмом, ведь крупная организация по определению более стабильна. Однако в начале июня 2015 года руководство Уссурийского агропромышленного колледжа (УАПК) поставило преподавателей и студентов перед фактом: филиалы будут закрыты, преподаватели в основной своей массе – сокращены, а студенты переедут учиться в город.

Руководитель колледжа Надежда ЛИТВИНОВА, объясняя непопулярное решение сотрудникам и учащимся, переложила ответственность за него на краевой департамент образования и депутатов Законодательного Собрания, принявших корректировку бюджета-2015: при планируемых дотациях в 147 млн руб. в этом году УАПК получит только 123 млн руб. Из-за сокращения бюджетной поддержки УАПК вынужден срочно оптимизировать затраты на содержание колледжа и его филиалов, а также приостановить набор студентов в филиалы в Покровке и Михайловке. Уже учащимся в этих филиалах студентам было предложено перевестись в головное учреждение колледжа в Уссурийске. В более удаленном от Уссурийска селе Камень-Рыболов филиал УАПК с 60 учащимися пока остается, но и его перспективы весьма туманны.

В Михайловском районе оптимизация пока происходит без особых возражений со стороны общества или местных органов власти. Другое дело - Октябрьский район, где на базе октябрьского филиала УАПК, который действует в Покровке с 1963 года, предполагается организовать центр переподготовки кадров с платными курсами. Так, свою озабоченность закрытием филиала колледжа в Покровке выразила дума Октябрьского района, которая еще в начале июня направила обращение в адрес губернатора края и Законодательного Собрания. Районные депутаты акцентируют внимание на том, что после закрытия филиала колледжа в Октябрьском районе уже нельзя будет получить рабочие специальности, необходимые в экономике, ЖКХ и «профильном» для района сельском хозяйстве. «Отсутствие работы или ее сезонность, низкая материальная обеспеченность жителей Октябрьского района не позволят многим семьям отправлять детей на обучение в Уссурийск», - говорится в направленном руководству края обращении. Кроме того, в Покровском филиале учатся и ребята из более отдаленного от Уссурийска Пограничного района, для которых «переезд» в Уссурийск будет еще более неудобным.

В свою очередь, депутат ЗС ПК и бывший глава Октябрьского района Сергей СОПЧУК напоминает, что в 2013 году, когда принималось решение о присоединении учреждений начального профобразования к средним профучилищам, руководство департамента образования и науки ПК заверяло депутатов в том, что учащиеся от реорганизации никак не пострадают. Два года спустя сельские филиалы профучилищ ликвидируются, причем депутатов уже никто не спрашивает. Неудивительно, что 2 июля на заседании комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан парламентарии выразили возмущение тем, что о закрытии филиалов УАПК они узнали от избирателей, в то время как руководство департамента образования ранее отрицало наличие подобных планов.

- На прошлом комитете замдиректора департамента образования в присутствии вице-губернатора заверил, что решение о закрытии филиалов не принято. А через неделю у меня уже были копии приказов о сокращении людей, - рассказал коллегам Сергей Сопчук. – То есть должностное лицо врет на заседании комитета! Сегодня я не могу доверять департаменту образования. Нужно разбираться, почему директор колледжа единолично принимает решение о закрытии училищ.

В свою очередь, директор департамента образования и науки Приморья Елена ГРИГОРЬЕВА в целом встала на сторону руководства УАПК. По словам чиновницы, бюджет на содержание колледжа – самый большой среди 31 приморского профучилища, при том что количество студентов сопоставимо с другими крупными учреждениями среднего профобразования, и перспектив роста численности студентов УАПК в ближайшие годы нет.

- Когда в 2013 году принималось решение об укрупнении профучилищ, была другая экономическая ситуация. Сегодня она быстро меняется, и с этим приходится считаться, - добавила Елена Григорьева. - Во-вторых, решение о реорганизации принимает руководитель учреждения, который несет за это полную ответственность. Говорить о том, что это сделано с подачи департамента, неверно.

Впрочем, эти доводы краевых депутатов не убедили: законодатели настаивают на том, что решение о реорганизации должно приниматься не директором УАПК единолично, а специальной комиссией после детального анализа деятельности филиалов. Кроме того, депутаты намерены проинформировать о поведении директора колледжа губернатора Приморья и краевого прокурора, чтобы к Надежде Литвиновой были приняты меры дисциплинарного воздействия.

И последнее. Как метко выразилась газета Октябрьского района «Заря», в случае закрытия филиала Уссурийского агропромышленного колледжа в Покровке у многих его студентов, чьи семьи финансово не потянут обучение в Уссурийске, будет только один вариант - «прямая дорога на поля к китайцам». Наверное, эта перспектива должна особенно насторожить чиновников, которые рассуждают о перспективах ТОРов и растущей потребности в высокоыквалифицированных специалистах, которые совершат прорыв в новую экономическую реальность…

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.