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До сентября Владивосток будет скован автомобильными пробками

07 Июля 2014, 16:00 | Приморье

Во Владивостоке продолжаются плановые работы по ремонту и замене тепловых сетей. Они ведутся согласно графику, утвержденному в администрации города.

С 10 июля начнутся ремонтные работы по улице Гоголя - от ВГУЭС до въезда в тоннель. Как сообщил директор МУПВ «ВПЭС» Владимир Латышев, завершатся они к 1 сентября. В связи с производством работ движение автомобилей на этом участке будет ограничено. 

«Работы, которые сейчас ведутся, позволят решить проблему на долгие годы вперед, обеспечив людей бесперебойной подачей тепла», - подчеркнул Владимир Латышев.

Как пояснили специалисты предприятия, перед началом ремонтных работ на этих улицах были проведены гидравлические испытания, которые определили «слабые места» в трубопроводах, - именно здесь сейчас идет замена сетей.

ZRPRESS.RU, Владивосток 

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Теги: ремонтные работы  автомобильные пробки 



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Комментарии

  • Пшик09:41, 08.07.2014#

    «Работы, которые сейчас ведутся, позволят решить проблему на долгие годы вперед, обеспечив людей бесперебойной подачей тепла», - подчеркнул Владимир Латышев. Это его сейчас коронная фраза )))

  • Псевдоним20:18, 08.07.2014#

    тю. . как по мне так это бред каждый год копают в раене ВГУЕСа. . . то трубы меняют в асфальт закатают и тут о чудо!!!на следующий год опять копают переврезку делают. . . опять закатали в асфальт и снова чудо-лопнула труба. . . . слушайте это походу не участок а золотая жила , каждый год копать под предлогом замены-ремонта-чего-либо еще. . есть предложение собрать фото ежегодной раскопки дороги возле вгуеса)))сделаем так сказать фотоальбом ремонтных работ))))

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