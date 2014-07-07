До сентября Владивосток будет скован автомобильными пробками

Во Владивостоке продолжаются плановые работы по ремонту и замене тепловых сетей. Они ведутся согласно графику, утвержденному в администрации города.

С 10 июля начнутся ремонтные работы по улице Гоголя - от ВГУЭС до въезда в тоннель. Как сообщил директор МУПВ «ВПЭС» Владимир Латышев, завершатся они к 1 сентября. В связи с производством работ движение автомобилей на этом участке будет ограничено.

«Работы, которые сейчас ведутся, позволят решить проблему на долгие годы вперед, обеспечив людей бесперебойной подачей тепла», - подчеркнул Владимир Латышев.

Как пояснили специалисты предприятия, перед началом ремонтных работ на этих улицах были проведены гидравлические испытания, которые определили «слабые места» в трубопроводах, - именно здесь сейчас идет замена сетей.

ZRPRESS.RU, Владивосток