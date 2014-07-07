Молодежь Приморья стала лауреатом международного конкурса

Молодежное правительство Приморского края представит регион на международном инвестиционном форуме «Открытые инновации» в Москве.

Это стало возможным благодаря успешной презентации проектов Молодежного правительства Приморского края в рамках «Студенческой весны стран Шанкайская организация сотрудничества» в Чите.

Как сообщили в департаменте по делам молодежи Приморского края, Молодежное правительство Приморского края признано одним из самых успешных реализованных проектов стран ШОС. Эксперты делового форума вручили победителям сертификат, который дает возможность принять участие в Международном форуме инновационного развития «Открытые инновации» с 14 по 16 октября в городе Москве.

По словам председателя Молодежного правительства Приморского края Михаила Кривопала, получить подобное признание на международном конкурсе – большая честь для организации.

Также лауреатами международного конкурса проектов стали представители Кузбасса и Индии.

Фестиваль Студенческой весны стран ШОС проходит в Чите впервые. В течение семи дней Фестиваля молодежь Приморья принимала активное участие в работе площадок.

Напомним, Приморский край выбран местом проведения следующей «Всероссийской студенческой весны». По решению оргкомитета главное студенческое мероприятие года пройдет во Владивостоке в мае 2015 года.

Отметим, Глава Приморья Владимир Миклушевский поздравил с этим событием молодёжь края в своем твиттере.

«Кубок «Всероссийской студенческой весны» едет в Приморье! В мае готовимся принимать студентов со всей России!», - написал глава края в своем микроблоге.

ZRPRESS.RU, Владивосток