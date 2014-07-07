В Приморье может появиться паромное сообщение с Большим Камнем и Фокино

Возможность организации паромного сообщения между Владивостоком и городами Большой Камень и Фокино рассматривают в Приморье, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

По словам начальника отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта департамента промышленности и транспорта Дениса Максимова, сегодня ведется работа с перевозчиками, просчитывается экономическая составляющая новых паромных линий.

«Полагаю, данной направление будет востребовано среди приморцев», - отметил Денис Максимов.

Отметим, сегодня в Приморье катера и паромы перевозят пассажиров из Владивостока на острова Попова, Рейнеке, полуостров Песчаный и в Славянку.

Наиболее востребованы морские пассажирские перевозки в летний период – с мая по октябрь. По этим маршрутам ходят катера «Лотос» и «Пассат», а также катамаран «Москва», построенный к саммиту АТЭС.

ZRPRESS.RU, Владивосток