Проект водной станции обезжелезивания в Пограничном будет реализован

Врио Губернатора Приморского края Владимир Миклушевский посетил станцию обезжелезивания в поселке Пограничный сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Здесь глава поселка доложил ему, что в настоящий момент станция не справляется с функцией очистки воды от железа, так как не была рассчитана на такие объемы.

«Мы начали делать проект еще в 2006 году, но экспертизу он не прошел. Теперь нам необходимо скорректировать его», - рассказал глава.

Вице-губернатор Олег Ежов добавил, что администрация края готова оказать содействие, как с внесением корректировок, так и согласованием документов. В таком случае строительные работы здесь начнутся уже в следующем году.

«Проект сделан правильный, но в нем не учтены некоторые особенности. В этом году мы доработаем документ и проведем экспертизу. За один год построить не успеем, оно рассчитано на 2015 и 2016 год», - подчеркнул заместитель главы региона.

Итоговая стоимость проекта 120 миллионов рублей. Владимир Миклушевский подчеркнул, что реализация проекта будет вестись на условиях софинансирования.

«Понятно, что муниципальное образование не справится в одиночку с таким объемом. Есть краевая программа «Чистая вода», по которой строительство этого социально важного объекта будет вестись на условиях софинансирования - 90 процентов стоимости покроет краевой бюджет», - заявил Владимир Миклушевский.

Напомним, глава Приморья Владимир Миклушевский сегодня, 4 июля, провел выездное заседание Администрации края в Пограничном районе.

В нем также приняли участие вице-губернаторы и представители администрации района, депутаты, руководители местных предприятий.

«Задача рабочих поездок, которую я ставлю перед собой и своей командой, – на месте выявить проблемы, существующие в районе, и понять, что необходимо сделать для их решения. Всем вместе нам нужно выработать стратегию развития нескольких базовых отраслей экономики каждого района», – отметил Владимир Миклушевский, открывая заседание.

Глава региона также представил назначенного им куратора Пограничного района – вице-губернатора Александра Лось.

ZRPRESS.RU, Владивосток