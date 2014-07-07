Экотропу проложат в заповеднике Приморья

Участие в работе принимают 25 бойцов студенческого экологического отрада «Тигр». В качестве консультантов - специалисты в сфере охраны природы, путешественник, писатель и фотограф Роберт Биркби, участница организации «Большая Байкальская Тропа» Анна Грицук, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В составе студотряда – студенты ДВФУ и Приморской сельхозакадемии. Будущие биологи, экологи, лесники, охотоведы и ветеринары занимаются модернизацией экскурсионной тропы «Мыс Северный», которая должна стать визитной карточкой заповедника. Длина тропы - 5 километров, на протяжении которых стройотрядовцы будут выравнивать поверхность, делать настилы, строить небольшие мостики.

Для студенческого отряда созданы комфортные условия для проживания и работы. Каждому выдан костюм «Горка», который защитит от москитов, а также удобные берцы, раскладушка и спальный мешок. На территории кордона Благодатное организовано трехразовое питание, баня.

Тропа «Мыс Северный» существует с 2007 года. Хорошо оборудованная тропа привлечет дополнительное количество туристов на экскурсии, в то время как влияние на окружающую среду будет небольшое.

Напомним, Сихотэ-Алинский заповедник включён в список брендовых мест Приморского края, созданный по инициативе Владимира Миклушевского.

Глава региона убеждён, что неповторимая природа Приморья способна привлечь в край туристов.

«Мы будем развивать туристический бренд Приморья. У нас есть потрясающие места, например Золотая долина в Партизанском районе. Я много где путешествовал, и красивее мест не видел. И мы должны все это использовать», - считает Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.RU, Владивосток