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В Хасанском районе прошли публичные слушания по строительству завода СПГ

07 Июля 2014, 11:19 | Приморье

В Хасанском районе прошли публичные слушания по строительству завода СПГ. В местной администрации собрались представители общественности, экологи и работники СПГ Владивосток, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду были размещены в Хасанской районной библиотеке, так что местное население накануне слушаний могло свободно с ними ознакомиться.

У экологов возникли беспокойства, не повлияет ли строительство на экологию района.

По словам представителя ВНИПИ Газдобыча Александра Никишина, все возможные риски уже учтены.

«Проведены все необходимые исследования, и можно уверенно сказать, что какого-то ущерба строительство не принесет. Во время строительства не будут превышены ни уровень шума, ни выбросы в атмосферу от техники, не будет ущерба водной акватории», - отметил Александр Никишин.

Как отметил житель поселка Барабаш, председатель общественно-патриотического движения «Герои Хасана» Вячеслав Кульганик, большинство жителей района поддерживают строительство завода.

«Мы хотим жить, хотим, чтобы район и регион развивались. Мы хотим, чтобы нашим детям было, где работать и зарабатывать. А завод такую возможность даст», - заявил он.

По мнению главы Хасанского района Сергея Овчинникова, завод позволит экономически развиваться не только району, но и всему Приморью.

«Стоит отметить, что СПГ Владивосток зарегистрирован в нашем районе и налоги будут идти в местный бюджет. Завод создаст дополнительные рабочие места - около 500. Я предложил построить техникум для обучения профильных специалистов», - подчеркнул Сергей Овчинников.

Публичные слушания были признаны состоявшимися. Теперь в течение месяца СПГ Владивосток будет работать с учетом пожеланий, озвученных на общественных слушаниях. И только после этого отправят на экспертизу. Только после этого компания сможет приступить к проектированию.

ZRPRESS.RU, Владивосток  

 

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Теги: строительство  СПГ  экология 



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