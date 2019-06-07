"Крестница" Стивена Сигала преподнесла сюрприз

Хищная Борте вновь порадовала известного американца пятнистыми котятами

Около восьми-десяти месяцев удавалось успешно скрывать самке дальневосточного леопарда Leo 16F Борте свое новое потомство – двух симпатичных котят от всевидящих камер наблюдения нацпарка «Земля леопарда». Начальник отдела науки этой заповедной территории Анна ВИТКАЛОВА предположила, что опытная и осторожная хищница долгое время избегала выходить со своим потомством на торные звериные тропы, где их и могли зафиксировать фотоловушки. И это было важно для выживания детенышей. Теперь, когда котята подросли, семейство расширило географию прогулок и попало на камеру.

Работники «Земли леопарда» считают, что "крестному отцу" леопардессы – Стивену СИГАЛУ, давшему ей имя первой жены Чингисхана – королевы Борте, известной тем, что подарила властелину мира девять детей, здорово повезло со своей крестницей. Она уже не первый раз дает потомство, что очень важно для сохранения дальневосточного леопарда как вида.

Актер, режиссер и продюсер из США Стивен Сигал является «хранителем» леопардессы Борте с сентябре 2015 года, когда он приобщился к делу сохранения редкого дикого животного, приехав во Владивосток. Уже спустя несколько месяцев после этого события самка леопарда была замечена с тремя котятами. Затем уже осенью 2017 года ее опять видели с новым котенком. Специалисты считают, что по котятам, обнаруженным в этом году, можно считать, что это уже минимум третье потомство Leo 16F Борте. Причем фотоловушкой проход этого семейства был отмечен несколько раз.

Специалисты предполагают, что уже через несколько месяцев эти два котенка отделятся от матери и начнут свою самостоятельную жизнь. Тогда же они получат и индивидуальные номера в базе данных ФГБУ «Земля леопарда». А уже подросшие дочери Борте, родившиеся в 2016 и 2017 году – Leo 110F и Leo 114F – тоже на виду – они нередко попадают в поле зрения фотоловушек на территории национального парка.

Успешное восстановление популяции дальневосточного леопарда в пределах заповедной территории позволяет надеяться, что этот вид крупной дикой кошки сможет вновь расширить ареал своего обитания не только в Приморье, но и на северо-востоке Китая, и на Корейском полуострове, где их теперь осталось всего около двух десятков.

На фото, предоставленном нацпарком «Земля леопарда» - крестница Стивена Сигала позирует перед фотоловушкой.