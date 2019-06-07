www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.23 р. 100 JPY: 60.28 р.
EUR: 73.27 р. 10 CNY: 94.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

"Крестница" Стивена Сигала преподнесла сюрприз

07 Июня 2019, 15:21 | Приморье

Хищная Борте вновь порадовала известного американца пятнистыми котятами

Около восьми-десяти месяцев удавалось успешно скрывать самке дальневосточного леопарда Leo 16F Борте свое новое потомство – двух симпатичных котят от всевидящих камер наблюдения нацпарка «Земля леопарда». Начальник отдела науки этой заповедной территории Анна ВИТКАЛОВА предположила, что опытная и осторожная хищница долгое время избегала выходить со своим потомством на торные звериные тропы, где их и могли зафиксировать фотоловушки. И это было важно для выживания детенышей. Теперь, когда котята подросли, семейство расширило географию прогулок и попало на камеру.

Работники «Земли леопарда» считают, что "крестному отцу" леопардессы – Стивену СИГАЛУ, давшему ей имя первой жены Чингисхана – королевы Борте, известной тем, что подарила властелину мира девять детей, здорово повезло со своей крестницей. Она уже не первый раз дает потомство, что очень важно для сохранения дальневосточного леопарда как вида.

Актер, режиссер и продюсер из США Стивен Сигал является «хранителем» леопардессы Борте с сентябре 2015 года, когда он приобщился к делу сохранения редкого дикого животного, приехав во Владивосток. Уже спустя несколько месяцев после этого события самка леопарда была замечена с тремя котятами. Затем уже осенью 2017 года ее опять видели с новым котенком. Специалисты считают, что по котятам, обнаруженным в этом году, можно считать, что это уже минимум третье потомство Leo 16F Борте. Причем фотоловушкой проход этого семейства был отмечен несколько раз.

Специалисты предполагают, что уже через несколько месяцев эти два котенка отделятся от матери и начнут свою самостоятельную жизнь. Тогда же они получат и индивидуальные номера в базе данных ФГБУ «Земля леопарда». А уже подросшие дочери Борте, родившиеся в 2016 и 2017 году – Leo 110F и Leo 114F – тоже на виду – они нередко попадают в поле зрения фотоловушек на территории национального парка.

Успешное восстановление популяции дальневосточного леопарда в пределах заповедной территории позволяет надеяться, что этот вид крупной дикой кошки сможет вновь расширить ареал своего обитания не только в Приморье, но и на северо-востоке Китая, и на Корейском полуострове, где их теперь осталось всего около двух десятков.

На фото, предоставленном нацпарком «Земля леопарда» - крестница Стивена Сигала позирует перед фотоловушкой.

Виктор КУДИНОВ.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: сигал  земля леопарда  приморье 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru