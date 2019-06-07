www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.23 р. 100 JPY: 60.28 р.
EUR: 73.27 р. 10 CNY: 94.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

ОТВ остаётся в эфире аналогового формата!

07 Июня 2019, 10:05 | Приморье
Что ждет зрителей «Общественного телевидения Приморья» после перехода на цифровое вещание:  увидят ли они свои любимые программы? 
 
С этим вопросом мы обратились  к начальнику  Центра консультационной поддержки Приморского филиала Российской телерадиосети Евгению Пономарёву. 
- Как вы его смотрели,  так дальше и сможете смотреть,  если он у  вас был на 21 кнопке, значит там он и остался. Технически вещание для «ОТВ-ПРИМ» никак не изменилось.  ОТВ  -  в небольшом числе каналов, которые продолжают работать в аналоговом  формате. 
 
- Евгений, скажите, каким образом мы можем принимать и аналоговый,  и цифровой сигнал одновременно? 
 
-  Если у вас современный телевизор со встроенным тюнером,  вы также смотрите,  как и раньше:  запускаете автоматический  поиск и ТВ вам ищет цифру и аналог. Если ТВ не имеет встроенного тюнера, тогда придется немного приложить усилия,  потому что приставка изначально находит только цифровые каналы. Есть три варианта: либо использовать 2 антенны - самый простой вариант для цифры и аналога, второй вариант -  вы можете поставить ответвлитель  и 2 кабеля - один для аналога, другой на приставку для цифры. И третий вариант: использовать аналоговую петлю, когда антенный кабель включается в антенный вход вашей приставки и еще кусок кабеля у вас должен быть, вы подключаете его в антенный выход вашей приставки с одной стороны,  с другой - подключаете в антенный вход вашего ТВ.  Таким образом, вы можете переключаться, используя кнопку INPUT на ТВ, просто переключая вход с аналогового на цифру. 
 
Следуя этим советам, вы сможете смотреть любимые программе все в том же аналоговом формате, но в отличном качестве.
Если есть вопросы, обращайтесь  на телефон круглосуточной федеральной горячей линии (звонок по России бесплатный): 8-800-220-20-02.
 
Автор:
Теги: приморский край  телевидение  ОТВ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru