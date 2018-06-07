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В Приморье национальный парк заблокировала экономическая полиция
По данным Амурского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) во Владивостоке, работа ФГБУ «Национальный парк «Бикин» в Приморском крае парализована. Происходящее сотрудники нацпарка воспринимают как месть конкретного сотрудника полиции, который 25 сентября прошлого года с группой коллег из райотдела полиции пытался без надлежащего разрешения проникнуть на территорию парка, находясь в отпуске. После происшедшего нацпарк стал усиленно проверяться.
«Сотрудники отдела экономической безопасности районного отдела полиции по Пожарскому району взломали в учреждении двери, произвели обыск, изъяли всю документацию на бумажных и электронных носителях. Инцидент произошел 30 мая в дополнительном офисе ФГБУ «Национальный парк «Бикин», расположенном в районном центре, пгт. Лучегорск», - сообщили в Амурском отделении WWF.
Таким образом, деятельность этого госучреждения оказалась полностью парализована: ни документации, ни техники для работы нет, нет даже возможности начислить положенную сотрудникам зарплату.
Руководство нацпарка недоумевает по поводу того, что спустя уже два с половиной года с создания этой ООПТ ее статус рядом структур, в том числе государственных, не признается, и вместо помощи в борьбе с браконьерством приходится сталкиваться с непониманием и даже противодействием.
При этом конфликт может приобрести не только общероссийскую, но и международную огласку, что может повлечь более широкую проверку, нежели национального парка в отдельности.
«Руководствуясь постановлением судьи Пожарского районного суда о разрешении на производство оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств по месту фактического расположения офисных помещений ФГБУ «Национальный парк «Бикин», в связи с получением оперативной информации о фактах хищения бюджетных денежных средств должностными лицами учреждения, сотрудниками полиции проведены гласные оперативно-розыскные мероприятия. Изъята бухгалтерская документация и офисная техника, а также документы, касающиеся гражданско-правовых договоров, вопросов трудоустройства сотрудников нацпарка и выплаты заработной платы. Проводится проверка информации о нарушениях, допущенных руководством учреждения», - сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Фото parkbikin.com.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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