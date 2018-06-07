"Золотой Рог" занял первое место в международном конкурсе журналистов "Вместе в цифровое будущее"

«Ростелеком» в партнерстве с Nokia определил победителей VII международного конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее». Победителем в номинации "Печатная пресса" стал Олег Клименко (газета «Золотой Рог», Владивосток).

Конкурс проводился среди штатных и внештатных корреспондентов, журналистов региональных СМИ, региональных вкладок федеральных масс-медиа, а также среди представителей российской блогосферы.

Цель конкурса – привлечь внимание медиа к теме инновационных разработок и технологических новинок в телекоммуникационной отрасли и других общественных сферах.

На конкурс представлено порядка 1200 работ. Наибольшее количество – традиционно из Уральского, Центрального и Приволжского федеральных округов.

Максимальную активность проявили участники в номинациях «ТВ и радио» – более 380 сюжетов – и «Интернет-СМИ» – порядка 350 материалов.

Для оценки конкурсных заявок работали региональное и федеральное жюри, в состав которых были приглашены эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

В конкурсе 2017-2018 творческие работы на федеральном уровне оценивали: Кира Кирюхина, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»; Михаил Калмыков, первый заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»; Михаил Райскин, генеральный директор компании Nokia в России; Тина Бутхузи, директор по маркетингу в регионе Восточная Европа, Nokia; Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily; Татьяна Зверева, PR-директор SAP CIS, ООО «САП СНГ».

В церемонии награждения в Москве приняли участие 30 претендентов на главную победу в четырех номинациях и спецноминации партнера – Nokia.

«Наше сотрудничество с региональными СМИ строится, прежде всего, на интересе журналистов, неравнодушных к теме телекома и технологий, а конкурс нас всех сближает и объединяет в команду единомышленников. Ежегодно мы отмечаем внимание к конкурсу и видим профессиональный и экспертный рост наших постоянных участников. Лучшие из них задают тренды в области IT-журналистики», – отметила директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.

Победителями федерального этапа конкурса в четырех номинациях стали:

Печатная пресса – Олег Клименко, газета «Золотой Рог», Владивосток, «Дальневосточники заждались онлайн-доктора»;

Радио и телевидение – Максим Щербаков, ВГТРК ГТРК «Лотос», Астрахань, «Астраханский центр фотовидеофиксации»;

Интернет-СМИ – Алексей Лисовицкий, сайт Голографика, Самара, «Как 5G изменит устройства и сервисы дополненной реальности»;

Социальные медиа – Михаил Кривый, блогер, Великий Новгород, «Умный дом – практика квартирного внедрения».

Победителем в спецноминации «Интернет вещей» от партнера конкурса – компании Nokia – стала работа Анастасии Разумной «От умных кроссовок до выгодных заводов. Что такое «интернет вещей» и как он развивается в Смоленской области», сетевое издание «SmolDaily.ru», Смоленск.

Михаил Райскин, генеральный директор Nokia в России, отметил: «Сегодня мир стоит на пороге четвертой промышленной революции, которая изменит жизнь человека, создавая новые требования и открывая новые возможности. Задача средств массовой информации – подготовить общество к грядущим изменениям и рассказать о новом опыте, который предоставляют современные технологии для каждого из нас. Nokia находится на переднем крае революционных исследований, нацеленных на решение задач цифровой эпохи, которая требует контекстуального подключения и взаимодействия всех людей и вещей. Мы приветствуем победителей конкурса и желаем им дальнейших творческих успехов на пути продвижения инноваций в России».

Победители федерального этапа конкурса отправятся зимой 2018 года в штаб-квартиру компании Nokia в Финляндию.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

На фото: Михаил Осеевский, Олег Клименко, Михаил Райскин.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.