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"Золотой Рог" занял первое место в международном конкурсе журналистов "Вместе в цифровое будущее"
«Ростелеком» в партнерстве с Nokia определил победителей VII международного конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее». Победителем в номинации "Печатная пресса" стал Олег Клименко (газета «Золотой Рог», Владивосток).
Конкурс проводился среди штатных и внештатных корреспондентов, журналистов региональных СМИ, региональных вкладок федеральных масс-медиа, а также среди представителей российской блогосферы.
Цель конкурса – привлечь внимание медиа к теме инновационных разработок и технологических новинок в телекоммуникационной отрасли и других общественных сферах.
На конкурс представлено порядка 1200 работ. Наибольшее количество – традиционно из Уральского, Центрального и Приволжского федеральных округов.
Максимальную активность проявили участники в номинациях «ТВ и радио» – более 380 сюжетов – и «Интернет-СМИ» – порядка 350 материалов.
Для оценки конкурсных заявок работали региональное и федеральное жюри, в состав которых были приглашены эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.
В конкурсе 2017-2018 творческие работы на федеральном уровне оценивали: Кира Кирюхина, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»; Михаил Калмыков, первый заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»; Михаил Райскин, генеральный директор компании Nokia в России; Тина Бутхузи, директор по маркетингу в регионе Восточная Европа, Nokia; Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily; Татьяна Зверева, PR-директор SAP CIS, ООО «САП СНГ».
В церемонии награждения в Москве приняли участие 30 претендентов на главную победу в четырех номинациях и спецноминации партнера – Nokia.
«Наше сотрудничество с региональными СМИ строится, прежде всего, на интересе журналистов, неравнодушных к теме телекома и технологий, а конкурс нас всех сближает и объединяет в команду единомышленников. Ежегодно мы отмечаем внимание к конкурсу и видим профессиональный и экспертный рост наших постоянных участников. Лучшие из них задают тренды в области IT-журналистики», – отметила директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.
Победителями федерального этапа конкурса в четырех номинациях стали:
Печатная пресса – Олег Клименко, газета «Золотой Рог», Владивосток, «Дальневосточники заждались онлайн-доктора»;
Радио и телевидение – Максим Щербаков, ВГТРК ГТРК «Лотос», Астрахань, «Астраханский центр фотовидеофиксации»;
Интернет-СМИ – Алексей Лисовицкий, сайт Голографика, Самара, «Как 5G изменит устройства и сервисы дополненной реальности»;
Социальные медиа – Михаил Кривый, блогер, Великий Новгород, «Умный дом – практика квартирного внедрения».
Победителем в спецноминации «Интернет вещей» от партнера конкурса – компании Nokia – стала работа Анастасии Разумной «От умных кроссовок до выгодных заводов. Что такое «интернет вещей» и как он развивается в Смоленской области», сетевое издание «SmolDaily.ru», Смоленск.
Михаил Райскин, генеральный директор Nokia в России, отметил: «Сегодня мир стоит на пороге четвертой промышленной революции, которая изменит жизнь человека, создавая новые требования и открывая новые возможности. Задача средств массовой информации – подготовить общество к грядущим изменениям и рассказать о новом опыте, который предоставляют современные технологии для каждого из нас. Nokia находится на переднем крае революционных исследований, нацеленных на решение задач цифровой эпохи, которая требует контекстуального подключения и взаимодействия всех людей и вещей. Мы приветствуем победителей конкурса и желаем им дальнейших творческих успехов на пути продвижения инноваций в России».
Победители федерального этапа конкурса отправятся зимой 2018 года в штаб-квартиру компании Nokia в Финляндию.
Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.
На фото: Михаил Осеевский, Олег Клименко, Михаил Райскин.
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