На Дальневосточном МедиаСаммите обсудят "другие правила" продвижения социального предпринимательства

Компания Tele2 стала инициатором и организатором дискуссии на тему «Социальное предпринимательство. Медиа. Другие правила», которая состоится в первый день работы Дальневосточного МедиаСаммита-2017 во Владивостоке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер главного отраслевого форума.

Организаторы уверены, что сегодня социальные проекты нуждаются в новом информационном подходе. В ходе дискуссии участники обсудят проблемы вовлеченности Дальнего Востока в федеральные программы и предложат механизмы привлечения внимания к социальной проектной деятельности.

Приглашенным экспертом круглого стола выступит Евгения Телицина, исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». Евгения работала в госпитале Красного Креста в Аддис-Абебе (Эфиопия). После возвращения в Россию она продолжила социальную деятельность в некоммерческом секторе. За время работы в фонде провела четыре проекта, в том числе и в Руанде, и программу поддержки для 35 социальных предпринимателей.

Модератором ток-шоу выступит Андрей Остров, член Союза журналистов России, исполнительный директор «Ассоциации рекламистов Томска». Тридцатилетний опыт работы в массовых коммуникациях, включающий должности пресс-секретаря экс-губернатора Томской области Виктора Кресса и работу в региональных и федеральных СМИ, таких как журнал «Русский Репортер», НТВ, СТС и других, Андрей адаптирует на молодежные социальные и медиа проекты.

Анна Летягина, руководитель отдела по связям с общественностью макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«На ток-шоу мы хотим затронуть важные в любое время и актуальные, особенно на Дальнем Востоке, темы социальной ответственности и информационного «вакуума». Для того, чтобы диалог оказался не только интересным, но и полезным, мы пригласили экспертов с большим практическим опытом работы в разных областях и регионах. Завтра они, впервые, встретятся и обсудят технологии и механику решения обозначенных задач. Приглашаем принять участие в дискуссии всех, кому не безразлична тема социальной ответственности и медиа продвижения».

Ток-шоу состоится 8 июня в 17.00 в ДВФУ в зале «Сопка».