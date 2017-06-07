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"Аэрофлот" привезет журналистов и покажет фотоэкспозицию блогеров на МедиаСаммите во Владивостоке
Авиатранспортную поддержку Дальневосточного МедиаСаммита взяла на себя компания Аэрофлот, имеющая статус официального авиаперевозчика крупнейшего отраслевого форума. Известные российские журналисты посетят МедиаCаммит -2017, который пройдет во Владивостоке 8-10 июня. Мероприятие соберет не только представителей СМИ федерального и регионального уровней, пресс-служб со всего Дальнего Востока, но и известных на всю страну медиаперсон, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.
«Для нас участие в МедиаСаммите - это важное событие. Мы хотим сделать Дальний Восток ближе и доступнее как для жителей центральных регионов, так и для самих дальневосточников. Регулярные рейсы Аэрофлота, которые связывают крупные центры ДФО и Москву, внутренние региональные рейсы нашей дочерней авиакомпании «Аврора», - все это возможности не просто для путешествий и новых открытий, но для кросс-культурного обмена, для профессионального роста», - подчеркнула директор дальневосточного филиала ПАО "Аэрофлот" Ирина Лапицкая.
Она сообщила, что на выставке в рамках МедиаСаммита можно будет увидеть фотоэкспозицию приморских фотоблогеров «Под крылом Аэрофлота», творческий порыв которых было решено поддержать в компании.
«На ней будут представлены фотографии, сделанные в ходе перелета одним из самых коротких маршрутов в линейке группы «Аэрофлот» - из Владивостока в посёлок Преображение Лазовского района Приморского края. Этот поселок, расположенный на берегу односменной живописной бухты Японского моря, окружен Лазовским государственным заповедником. Это около 150 километров по прямой, а полет занимает всего 40 минут. Сам маршрут был открыт в августе 2016 года, - сообщила Ирина Лапицкая.
«Мы хотим привлечь всеобщее внимание к региону, в том числе к красоте его природы, неповторимым ландшафтам, открывающимся как с неба, так и на земле», - заключила Ирина Лапицкая.
Досье "Золотого Рога": АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1062 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевез 29 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн. Аэрофлот в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».
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