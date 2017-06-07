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Два циклона идут на Приморье
Осадки вызовут дополнительный подъем уровня воды в реках до 1 м, возможно подтопление низких мест, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
Утром в среду с запада к Приморью подойдут фронтальные разделы циклона, смещающегося с Китая на Хабаровский край, и вызовут на западе края небольшие дожди. Днем с акватории Желтого моря на Японское переместится другой циклон, который вызовет дожди в южной половине Приморского края. Температура воздуха ночью +1…+12 °C, днем +18…+24 °C. На северо-востоке края, где пока обойдется без осадков, воздух прогреется до +25…+30 °C. На побережье прохладно, +10…+16 °C.
Во Владивостоке 7 июня пасмурно, туман, морось, днем переходящая в дождь. Ночью +7…+9 °C, днем при свежем юго-восточном ветре не выше +10…+13 °C.
В четверг, 8 июня, циклон пройдет над акваторией Японского моря в северо-восточном направлении, вблизи побережья Приморья. Дожди усилятся. В восточной половине края местами ожидаются сильные дожди. В отдельных районах непогода будет сопровождаться грозами и усилением ветра.
Иван КРЫШАН.
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