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Имеете право: бесплатная плановая госпитализация в московские стационары по полису ОМС для жителей Приморского края

07 Июня 2017, 09:16 | Приморье

Каждому гражданину РФ положен полис обязательного медицинского страхования, но большинство не знает обо всех его возможностях. На что Вы имеете право по полису ОМС кроме получения медицинской помощи в своем городе? Мы расскажем, как с помощью обычного полиса ОМС госпитализироваться совершенно бесплатно в ведущие стационары Москвы из любой точки страны.

Согласно Федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании в РФ» № 323, каждый гражданин РФ имеет право на:

·  Выбор города, медицинской организации, врача-специалиста.
Пациент имеет право на выбор не только города, но и медицинской организации, соответствующей профилю его заболевания, а также врача-специалиста из штата больницы.

·  Предоставление медицинской помощи.
Любой отказ в оказании медицинской помощи по причине предъявления полиса, выданного вне территории страхования, неправомерен.


Почему бы не получить плановую медицинскую помощь в Москве, в ведущих стационарах России, где представлено огромное количество специалистов, в том числе и узкой направленности, с многолетним медицинским стажем, и самое современное оборудование для лечения и диагностики заболеваний?

Для того чтобы планово лечиться в Москве, достаточно позвонить по номеру горячей линии «Столица здоровья» 8 (495) 587-70-88 или оставить заявку на сайте www.столицаздоровья.рф.

Специалисты «Столицы здоровья» помогают региональным пациентам получить бесплатную госпитализацию в ведущих детских и взрослых стационарах Москвы по полису ОМС.
Кураторы рассмотрят Ваше обращение в кратчайшие сроки и свяжутся по Вашему вопросу с профильными столичными стационарами.

Все услуги предоставляются бесплатно. Лечение предоставляется бесплатно в рамках программы ОМС.

 

Нечего бояться

Чего боятся пациенты? Боятся оказаться в незнакомом городе, боятся отказов в получении медицинской помощи, обилия бумажек и анализов, потери времени и нервов. Боятся непредвиденных трат – что с них потребуют денег за лечение, дополнительные услуги и медикаменты. Давайте развеем опасения и разберемся, на какую помощь в рамках программы ОМС Вы имеете право, где и как лучше получить плановую госпитализацию в удобные для Вас сроки.

 

Хочу в Москву

Допустим, Вы живете в Приморском крае и хотите попасть в больницу в крупный город своего региона или даже в Москву. Вы имеете на это право юридически, согласно вышеупомянутому Федеральному закону № 323. 

 

Хочу в хорошую больницу

Единый стандарт качества может гарантировать качественное высококлассное лечение в любой из московских больниц.

В стационарах работают высококвалифицированные опытные специалисты, через руки которых ежедневно проходит огромное количество сложных пациентов. Они проводят сложнейшие операции малоинвазивными методами. Например, реконструкцию костей лицевого скелета проводят через надрезы в складках век, а при операции на щитовидной железе пораженную часть удаляют через крошечные разрезы в подмышечных впадинах. Кроме того, во всех больницах бесплатно предоставляется медикаментозное лечение, реабилитация и питание.

Кураторы «Столицы здоровья» готовы учесть пожелания пациента по поводу плановой госпитализации и при необходимости помочь подобрать стационар по профилю его заболевания и определиться с датой госпитализации.
Остальное зависит от наличия мест в выбранных стационарах на момент желаемой даты госпитализации.

 

Что нам нужно?

Полис ОМС и установленный диагноз

Для обращения на горячую линию «Столица здоровья» Вам необходимо иметь на руках только официально установленный диагноз и полис ОМС. Заранее приезжать в столицу не придется – врачи предварительно оценивают состояние пациента по медицинским документам, и пациент приезжает в стационар только на госпитализацию. Исключение составляют пациенты с неясным генезом заболевания, для госпитализации которых необходим очный осмотр.

Документы, необходимые для госпитализации:

·   паспорт;

·   страховой полис (оригинал и копия);

·   СНИЛС;

·    медицинские документы.

 

После госпитализации куратор продолжит получать сведения о нахождении пациента в стационаре до его выписки, при необходимости окажет информационную поддержку.

О подробностях программы помощи иногородним пациентам читайте на официальном сайте проекта «Столица здоровья» столицаздоровья.рф

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

Все услуги предоставляются бесплатно.

 

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Теги: госпитализация  полис  больница  столица здоровья  лечение  ОМС  приморский край  Москва 






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