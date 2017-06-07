Имеете право: бесплатная плановая госпитализация в московские стационары по полису ОМС для жителей Приморского края

Каждому гражданину РФ положен полис обязательного медицинского страхования, но большинство не знает обо всех его возможностях. На что Вы имеете право по полису ОМС кроме получения медицинской помощи в своем городе? Мы расскажем, как с помощью обычного полиса ОМС госпитализироваться совершенно бесплатно в ведущие стационары Москвы из любой точки страны.

Согласно Федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании в РФ» № 323, каждый гражданин РФ имеет право на:

· Выбор города, медицинской организации, врача-специалиста.

Пациент имеет право на выбор не только города, но и медицинской организации, соответствующей профилю его заболевания, а также врача-специалиста из штата больницы.

· Предоставление медицинской помощи.

Любой отказ в оказании медицинской помощи по причине предъявления полиса, выданного вне территории страхования, неправомерен.



Почему бы не получить плановую медицинскую помощь в Москве, в ведущих стационарах России, где представлено огромное количество специалистов, в том числе и узкой направленности, с многолетним медицинским стажем, и самое современное оборудование для лечения и диагностики заболеваний?

Для того чтобы планово лечиться в Москве, достаточно позвонить по номеру горячей линии «Столица здоровья» 8 (495) 587-70-88 или оставить заявку на сайте www.столицаздоровья.рф.

Специалисты «Столицы здоровья» помогают региональным пациентам получить бесплатную госпитализацию в ведущих детских и взрослых стационарах Москвы по полису ОМС.

Кураторы рассмотрят Ваше обращение в кратчайшие сроки и свяжутся по Вашему вопросу с профильными столичными стационарами.

Все услуги предоставляются бесплатно. Лечение предоставляется бесплатно в рамках программы ОМС.

Нечего бояться

Чего боятся пациенты? Боятся оказаться в незнакомом городе, боятся отказов в получении медицинской помощи, обилия бумажек и анализов, потери времени и нервов. Боятся непредвиденных трат – что с них потребуют денег за лечение, дополнительные услуги и медикаменты. Давайте развеем опасения и разберемся, на какую помощь в рамках программы ОМС Вы имеете право, где и как лучше получить плановую госпитализацию в удобные для Вас сроки.

Хочу в Москву

Допустим, Вы живете в Приморском крае и хотите попасть в больницу в крупный город своего региона или даже в Москву. Вы имеете на это право юридически, согласно вышеупомянутому Федеральному закону № 323.

Хочу в хорошую больницу

Единый стандарт качества может гарантировать качественное высококлассное лечение в любой из московских больниц.

В стационарах работают высококвалифицированные опытные специалисты, через руки которых ежедневно проходит огромное количество сложных пациентов. Они проводят сложнейшие операции малоинвазивными методами. Например, реконструкцию костей лицевого скелета проводят через надрезы в складках век, а при операции на щитовидной железе пораженную часть удаляют через крошечные разрезы в подмышечных впадинах. Кроме того, во всех больницах бесплатно предоставляется медикаментозное лечение, реабилитация и питание.

Кураторы «Столицы здоровья» готовы учесть пожелания пациента по поводу плановой госпитализации и при необходимости помочь подобрать стационар по профилю его заболевания и определиться с датой госпитализации.

Остальное зависит от наличия мест в выбранных стационарах на момент желаемой даты госпитализации.

Что нам нужно?

Полис ОМС и установленный диагноз

Для обращения на горячую линию «Столица здоровья» Вам необходимо иметь на руках только официально установленный диагноз и полис ОМС. Заранее приезжать в столицу не придется – врачи предварительно оценивают состояние пациента по медицинским документам, и пациент приезжает в стационар только на госпитализацию. Исключение составляют пациенты с неясным генезом заболевания, для госпитализации которых необходим очный осмотр.

Документы, необходимые для госпитализации:

· паспорт;

· страховой полис (оригинал и копия);

· СНИЛС;

· медицинские документы.

После госпитализации куратор продолжит получать сведения о нахождении пациента в стационаре до его выписки, при необходимости окажет информационную поддержку.

О подробностях программы помощи иногородним пациентам читайте на официальном сайте проекта «Столица здоровья» столицаздоровья.рф

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Все услуги предоставляются бесплатно.