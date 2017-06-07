Даже "принцессы" во Владивостоке испытывают нужду

Природу не обманешь. Она свое возьмет. Можно терпеть сколько угодно, но в итоге съеденное и выпитое подходит к своему заключительному циклу. И в этом отношении современная городская среда должна быть устроена с пониманием данного человеческого фактора и включать в себя общественные туалеты. Сейчас на улицах Владивостока их дефицит неоспорим. И не секрет, что от этого страдает даже чистота города и настроение его жителей и гостей.

На VI Дальневосточной конференции «Развитие жилищного строительства. Комплексное и устойчивое развитие территорий» в рамках Международной выставки «Город» в этом году Департамент градостроительства Приморья провел работу секции «Комплексный подход к формированию комфортной городской среды». Выступления и обсуждение были интересны. Однако вниманием был обделен деликатный вопрос насыщения Владивостока общественными туалетами.

И корреспондент газеты «Золотой Рог» решил его задать. Да и как не задать. Ладно жители, которые ко всему привыкшие, но в столице Приморья наступил туристический сезон. Город наводнили китайские группы, а в нашу гавань зачастили огромные океанские «Принцессы», забитые под завязку туристами. Вот уж где не хотелось ударить лицом в грязь…

По большому счету, в городе не более десятка стационарных уборных. За последние пару десятилетий появились такие объекты около «Бургера» в сквере на ул. Светланской, в сквере Муравьева-Амурского, в сквере Почетных граждан города на Океанском проспекте. Есть туалеты в подземном переходе на перекрестке ул. Светланской и Алеутской. Но с другой стороны - снесен капитальный объект в православном Покровском парке на выходе к «Картинной галерее», руинирован при сквере им. Суханова. Давно исчезли из оборота два объекта в районе Спортивной набережной, напротив старого ГУМа.

Конечно, в какой-то степени остроту проблемы снизили пластиковые биотуалеты, которых в городе довольно много, но на смену временному решению должно прийти постоянное. Причем не только для центра города, но и для спальных районов, где проблема отсутствия уборных особенно остра, поскольку ни в советское время, ни сейчас закладывать строительство гостевых туалетов в проекты многоквартирных домов или в инфраструктуру микрорайона почему-то не практикуется.

И это проблема не исключительно Владивостока. Например, в Москве в настоящее время один общественный городской туалет-стационар приходится на 48 тысяч человек, что значительно ниже отечественной нормы.

Выручать людей призваны общественные туалеты. Как было сказано, например, в центре Владивостока в ТЦ «Центральный» на пятом этаже. Да и в любом другом общественном здании - супермаркете, офисном центре, поликлинике, зрелищном учреждении, при нормальном объекте питания, на бензозаправках и так далее просто обязаны предоставлять свободный доступ к спасительной сантехнике.

Это тоже норма, которая закладывается в проекты и учитывается при строительстве зданий, хотя в некоторых случаях собственники и пользователи различных общественных объектов разными мерами затрудняют или исключают свободный доступ. Например, на дверях отсутствуют определенные символы или для посторонних висит вывеска «ремонт» и т.д.

Конечно, не все печально. Проблема каждым индивидуально как-то решается. Да и городская администрация обращает на нее свое внимание. Так, выступивший от нее на конференции чиновник сообщил: «По ряду туалетов работа ведется. В частности выполнена проектная документация на реконструкцию туалетов в районе Спортивной набережной».

- Мы стремимся к уровню наших ближайших азиатских соседей, - сказал он. - Где в метро на каждой станции есть общественные туалеты. Это нормально и правильно. Но на каждой общественной остановке автобуса мы у себя, наверное, чисто физически сделать их не в состоянии. Зато у нас ряд общественных зданий имеют общественные туалеты, и я хочу сказать, что любой проектировщик обязательно должен учитывать строительные нормы и правила при проектировании таких зданий.

Горожане в последнее время могли обратить внимание на тот факт, что известный бывший общественный стационарный туалет на ул. Уборевича, напротив старого здания ГУМа, находится в лесах реконструкции. И могли подумать, что возрождается нужный для горожан объект, тем более что подрядчик из Благовещенска, судя по паспорту объекта, имеет специализацию с уклоном на сантехработы.

Однако в офисе заказчика этой реконструкции - ООО ТД «Снайпер» - корреспондента газеты «Золотой Рог» разочаровали: на месте общественного туалета появится небольшое офисное здание, в котором в нормальном режиме сможет работать администрация этого торгового дома, ютящаяся сейчас в нечеловеческих условиях.

Безусловно, можно порадоваться, что судьба превращает бывшие туалеты в современные офисы, но то, что их мало, прискорбно, как нам, жителям города, так и туристам, которые отбиваясь от своих групп, очень рискуют.

Виктор КУДИНОВ.