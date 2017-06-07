Продукция приморских исправительных учреждений выходит на международный уровень

Трудовая занятость осужденных исправительных учреждений ГУФСИН России по Приморскому краю - конечно же, одно из приоритетных направлений. Налаженное производство на объектах по всему Приморью не только материально помогает заключенным, но и выводит продукцию на новый, международный уровень, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На территории РФ действует закон об обязательном привлечении осужденных к труду, поэтому в структуре уголовно-исполнительной системе (УИС) Приморья работает производственный сектор. Он включает в себя 11 центров трудовой адаптации осужденных и одну лечебно-производственную мастерскую. Исправительные учреждения ведут самостоятельную хозяйственную деятельность в таких отраслях производства, как: деревообработка (производство современных столярных изделий), мебель, изделия металлообработки (ворота гаражные, сетка-рабица, гвозди), швейное производство (вещевое имущество для силовых структур, постельные принадлежности, швейные изделия под заказ), строительные материалы и сувенирная продукция.

Ежедневно на оплачиваемые работы выводится более трех тысяч осужденных. Работающий осужденный может восстановить свои профессионально-трудовые навыки или получить новую специальность. Она необходима для его социальной адаптации в обществе после отбытия срока наказания.

Все осужденные, трудоустроенные на производственных объектах ГУФСИН России по Приморскому краю, получают заработную плату. С нее осужденный платит алименты, налог на доходы физических лиц, отчисления в пенсионный фонд, обеспечивает финансовые требования организаций и граждан по возмещению ущерба, причиненного их имуществу преступлением или административным правонарушением, возмещает стоимость коммунальных услуг, питания и одежды. Отработанное время включается в общий трудовой стаж.

«В ГУФСИН России по Приморскому краю организована работа по созданию дополнительных рабочих мест за счет развития внутрисистемного производства и привлечению коммерческих структур, - поделилась с деловой газетой «Золотой Рог» начальник ОТАО, полковник внутренней службы Алла МЕГА. - В течение последнего времени проведены мероприятия по продвижению продукции УИС на региональном рынке. С этой целью учреждения принимают участие в выставках международного значения при поддержке администрации Приморского края и в ярмарках-продажах, проводимых муниципальными образованиями края. ИК-20,31,41, ЛИУ-23 имеют постоянно действующие выставки-продажи выпускаемой продукции».

В настоящее время Управление исполнения наказаний Приморья заключило контракты на общую сумму более 150 млн рублей. Основными направлениями деятельности по заключенным контрактам являются:

- оказание услуг по переработке пиломатериалов и изготовлению пищевых палочек;

- оказание услуг по производству строительных материалов;

- оказание услуг по ремонту и изготовлению запасных частей к тепловозам с АО «Желдорреммаш»;

- оказание услуг по пошиву вещевого имущества;

- оказание услуг по предоставлению рабочей силы.

В этом году было запущено производство палочек для мороженого в цехе на территории Спасского района. Продукция экспортируется в Китай. А с 2010 года колонии поставляют в Японию и Корею палочки для еды.

Около 300 осужденных колоний-поселений ФКУ КП-26,37,49 ГУФСИН России по Приморскому краю трудоустроены за пределами учреждения на объектах сторонних организаций на рыбоперерабатывающем производстве, в сельскохозяйственной отрасли Приморского края и подсобными рабочими.

В учреждениях УИС Приморского края организована работа по проведению соревнований среди бригад осужденных, по итогам которых на постоянной основе проводится поощрение наиболее отличившихся осужденных, не допускающих нарушений трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка. Им в качестве поощрения объявляется благодарность, досрочно снимается ранее наложенное взыскание, разрешается получение дополнительной посылки или передачи, предоставляется дополнительное краткосрочное или длительное свидание.

«Вопросы привлечения к труду, условия труда, оплата труда осужденных к лишению свободы регулируются статьями 103-105 УИК РФ. Осужденные обязаны трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. В этом случае это не свободное волеизъявление осужденного, а его обязанность трудиться в определенных местах и на работах. Исчерпывающий перечень вопросов, когда на осужденных к лишению свободы распространяются без каких-либо изъятий нормы законодательства о труде Российской Федерации, определен ст. 104 и 105 УИК РФ: продолжительность рабочего времени, правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, оплата труда», - рассказала Алла Мега.

Номенклатура изделий, выпускаемых производственным сектором ГУФСИН России по Приморскому краю, насчитывает более 500 наименований.

На предприятиях края выпускаются изделия из ПВХ (окна, двери и др.) в ИК-20 (пос. Заводской), ИК-41 (г. Уссурийск); мебель офисная, школьная в ИК-20 (пос. Заводской), ИК-41 (г. Уссурийск); организовано производство профнастила в ИК-29 (г. Большой Камень), ИК-20 (пос. Заводской).

В ИК-22, ИК-27 (пос. Волчанец), ИК-33 (г. Спасск-Дальний) производятся плитка и тротуарный бордюр, пеноблоки, шлакоблоки. В ИК-6 (г. Спасск-Дальний), ИК-20 (пос. Заводской), ИК-31 (С. Чугуевка), ИК-33 (г. Спасск-Дальний), ИК-41 (г. Уссурийск) налажено производство деревянных палочек для еды.

В ИК-41 (г. Уссурийск) организована работа по расширению номенклатуры продукции для Уссурийского локомотивно-ремонтного завода и рефрижераторного депо.

В ИК-6 (г. Спасск-Дальний), ИК-20 (пос. Волчанец), ИК-22 (пос. Волчанец), ИК-31 (с. Чугуевка), ИК-33 (г. Спасск-Дальний), ИК-41 (г. Уссурийск) имеются ленточные пилорамы и деревообрабатывающие станки, но из-за отсутствия сырья нет возможности загрузить имеющееся оборудование на полную мощность.

На базе кирпичного завода ИК-22 (пос. Волчанец) производится керамический кирпич марок М-100, М-125 в объемах 400 тыс. штук в месяц. При наличии заказов мощности завода позволяют увеличить выпуск керамического кирпича до 600 тыс. штук в месяц.

Швейные подразделения УИС Приморского края (ИК-10 (с. Горное Михайловского р-на), ИК-20 (пос. Заводской), ЛИУ-23 (Уссурийск), ИК-22 (пос. Волчанец) могут выпускать широкий ассортимент вещевого имущества и форменного обмундирования, а также рабочей специальной одежды для нужд всех отраслей промышленности.

Главное Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Приморскому краю приглашает к сотрудничеству предпринимателей, компании и организации любых форм собственности. Все подробности на сайте www.gufsin-pk.

Подготовила Полина ЛАПИНА.