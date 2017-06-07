Ученые во Владивостоке погрузились в морскую пучину

Во Владивостоке прошла международная конференция «Научно-технологические разработки в области изучения и мониторинга морских биологических ресурсов». Зарегистрировано 120 участников, в том числе специалисты из ведущих научных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга, а также Китайской Народной Республики, Японии, Республики Корея, Вьетнама и Индии, Новой Зеландии и Германии.

Это уже второй подобный симпозиум, и в планах организаторов - сделать его ежегодным. В этот раз научная конференция проходила на двух площадках - в кампусе ДВФУ и в Приморском океанариуме - филиале Национального научного центра морской биологии ДВО РАН. Тематика конференции обширна: от новых технических средств в области изучения морских биоресурсов до морской фармакологии.

«Сейчас очень многие страны проявляют интерес к морским глубоководным исследованиям, но вся эта активность требует объединения усилий ученых из самых разных университетов и стран. Усилий только одного института, одной страны недостаточно. Стараемся пригласить всех заинтересованных наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На таких форумах мы обсуждаем новые подходы, новые возможности, делимся практическими результатами», - поясняет необходимость научной конференции директор ННЦМБ ДВО РАН академик РАН Андрей АДРИАНОВ.

За последние несколько лет ДВО РАН достигло значительных результатов как в области фундаментальных, так и прикладных исследований Мирового океана. Накоплен значительный объем новых данных, получены новые сведения о биоразнообразии, ключевых процессах, определяющих изменчивость и динамику морской экосистемы. Каждый год проводятся десятки глубоководных экспедиций, и каждая такая экспедиция - это минимум 1000 новых видов, на описание которых потребуются десятилетия.

«С нашими партнерами из Германии мы смогли организовать 4 глубоководных экспедиций за 7 лет, - рассказывает академик Андрей Адрианов - Исследовали Японское, Охотское моря, Курило-Камчатский желоб - это глубины уже 9,5 км! Экспедиции проводили на российских и немецких судах. И это прекрасный пример взаимодействия двух стран, которые, кажется, имеют собственные возможности для изучения океана, но все же считают, что объединение усилий необходимо. Поскольку ни одна страна не имеет достаточного количества специалистов по всем направлениям».

Сейчас принадлежащие ДВО РАН глубоководные аппараты - одни из немногих в стране, которые могут обеспечить российское сообщество исследователей биоматериалом из океанских глубин. И в отличие от глубоководных обитаемых аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» они не требуют непосредственного присутствия человека на своем борту и управляются дистанционно. Способны опускаться на глубины до 6 км и даже больше. Оснащены различными датчиками, фото- и видеокамерами, которые дают изображения в высоком качестве и позволяют снять обитателей в их естественном состоянии, сделать буквально «портретную съемку» живого организма. Эти аппараты берут образец морского грунта или отдельного морского жителя и поднимают его на поверхность в ненарушенном состоянии.

Каждый новый вид - это новые химические соединения, которые могут оказаться перспективными для создания лекарственных препаратов. Например, глубоководные организмы не болеют онкологией. У них нет злокачественных образований. И очень много уже полученных из глубоководных организмов соединений используют в противоопухолевой терапии.

Кроме того, если в будущем будут исчерпаны биологические ресурсы на суше, то можно будет переходить к добыче глубоководных ресурсов. Океан в состоянии кормить человечество многие и многие десятилетия. Но изучать его разнообразие нужно сейчас. Вот почему на этом симпозиуме не только подводят итоги уже проделанной работы, но и строят планы на будущие исследования.

Международная конференция «Научно-технологические разработки в области изучения и мониторинга морских биологических ресурсов» продлилась три дня. Завершилась «Школой молодых ученых - 2017», которая прошла на базе Приморского океанариума.

Юрий РОГОВ.