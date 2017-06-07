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Приморский арбитраж поторопили с "делом Пушкарева"
Повторное рассмотрение дела о возможных нарушениях при закупках материалов МУП «Дороги Владивостока» у холдинга «Востокцемент», где последний оспаривает выводы антимонопольной службы, начнется в ближайшее время. В минувший четверг, 1 июня, Пятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил соответствующую апелляцию прокуратуры Приморского края и постановил решить вопрос по существу.
Напомним, что в начале мая Арбитражный суд Приморского края отложил повторное рассмотрение дела о возможном ограничении конкуренции при закупках инертных строительных материалов для нужд администрации Владивостока до тех пор, пока Верховный суд РФ не рассмотрит кассационные жалобы МУПВ «Дороги Владивостока», ООО «Востокцемент» и администрации Владивостока на решение АС Дальневосточного округа от 10 марта. Тогда окружной суд отменил удобные для защиты Игоря Пушкарева выводы нижестоящих инстанций об отсутствии злоупотреблений со стороны руководства МУП и мэра Владивостока при организации закупок инертных материалов у «Востокцемента», и стороны решили добиваться справедливости в Верховном суде РФ.
Откладывая рассмотрение «дела о закпуках», судьи АС Приморского края не исключили возможность того, что при параллельном рассмотрении кассационных жалоб в Верховном суде и пересмотре дела в первой инстанции возможно принятие противоречащих друг другу судебных актов. Однако 24 мая прокуратура Приморского края подала апелляцию на данное определение в вышестоящую инстанцию - Пятый арбитражный апелляционный суд. 1 июня он постановил отменить определение первой инстанции полностью и разрешить вопрос по существу.
Это означает скорое начало второго арбитражного спора между УФАС и мэрией Владивостока, МУП «Дороги Владивостока» и «Востокцементом». Не исключено, что итоговый судебный акт этого арбитражного дела будет использован в качестве аргумента обвинения в будущем уголовном процессе по делу Игоря Пушкарева. Последний, напомним, в настоящее время продолжает знакомиться с материалами дела, в связи с чем срок его содержания под стражей продлен до 1 сентября.
Артем СТРОГИН.
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