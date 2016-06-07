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Умерла кошка Матроска из Владивостока
Бездомная кошка прославилась на всю страну, съев морских деликатесов на хорошую месячную зарплату в аэропорту Владивостока, и в последствии ставшая талисманом хоккейного клуба «Адмирал», умерла. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
- Диагноз Матроски – сахарный диабет, который развился у неё с возрастом, - рассказала пресс-службе клуба ветеринар Ирина Кубайчук. – То есть это не разом возникшая болезнь, а уже возрастные изменения. На фоне диабета у нее стала нарушаться функция почек и развилась хроническая почечная недостаточность. Почки не справлялись с выводом токсинов из организма, в связи с чем оказались повышенными показатели анализов мочевины и сахара в крови. Стали развиваться изменения уже в самих почках, что показывали УЗИ. Затем нарушилась функция поджелудочной железы – произошёл скачок сахара в крови, и кошка не выдержала.
Не смотря на данную информацию пользователи социальных сетей жалеют кошку и подозревают, что ее неправильно кормили, чем ускорили кончину животного.
«Лучше бы отдали ее Куклачеву», - пишут пользователи Фейсбука.
В СХ «Адмирал» в память о Матроске планирует поставить памятник возле "Фетисов Арены" и предлагает поддержать волонтёрское владивостокское общество по защите животных «Мурка» @ozg_murka, которое помогает пострадавшим и брошенным животным обрести новый дом.
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