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Сотрудники "ННК" во Владивостоке вышли на экологический субботник
4 июня в преддверии Всемирного Дня охраны окружающей среды сотрудники АО «ННК-Приморнефтепродукт» и ООО «ННК-Бункер» приняли участие в экологическом субботнике в акватории бухты Золотой Рог, организованном территориальными представительствами Росприроднадзора при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также администрации Владивостока.
Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», основная цель субботника — собрать плавающий мусор со всей акватории бухты для последующего его обезвреживания.
Акваторию бухты Золотой Рог субботним утром поделили на участки и закрепили за разными организациями. В море вышли не только специализированные суда-нефтемусоросборщики, но и "гражданские" плавсредства с участниками субботника на борту, вооруженными обычными сачками.
Одновременно со сбором мусора в акватории бухты велась уборка побережья. Совместными усилиями работники предприятий «ННК» во Владивостоке очистили набережную на станции «Моргородок» и прибрежную территорию на нефтебазе, в результате чего было собрано и вывезено несколько тонн бытового мусора.
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