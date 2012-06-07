Конопля - полями, марихуана - мешками: в Приморском крае началась операция «Мак-2012»

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня, ZRPRESS. В Приморском крае началась ежегодная целевая оперативно-профилактическая операция «Мак».

Она направлена на выявление и привлечение к ответственности лиц, осуществляющих незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, а также уничтожение дикорастущих очагов и культивируемых посадок конопли и мака. Также во время операции сотрудники правоохранительных органов будут устанавливать каналы транспортировки наркотиков каннабисной группы из сельских районов края в города Приморья и лиц, причастных к переработке, транспортировке и сбыту наркотических средств, получаемых из конопли и мака.

Планируется, что наряду с органами наркоконтроля в операции примут участие сотрудники УФСБ РФ по Приморскому краю, Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, УМВД РФ по Приморскому краю, Дальневосточного таможенного управления, армейские подразделения, ТОФ, органы исполнительной власти и местного самоуправления.

Первые сведения об уничтоженных конопляных полях уже начали поступать в органы наркоконтроля.

Так, например, Уссурийским межрайонным отделом приморского управления наркоконтроля уже ликвидированы два крупных очага произрастания дикорастущей конопли на общей площади свыше 7 тыс. кв.м. близ села Турий рог в Ханкайском районе. Эксперты подсчитали, что на данных участках произрастало свыше 1 млн кустов дикорастущей конопли.

Продолжены изъятия наркотических средств каннабисной группы. Там же в Ханкайском районе в с. Платоно-Александровское сотрудниками наркоконтроля в рамках расследования уголовного дела по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере изъято более 261 грамма гашишного масла. Полимерный мешок с марихуаной общим весом более 2,7 кг. изъят у жителя с. Архангеловка Кировского района Приморского края. По данному факту также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Лица, причастные к совершению данных преступлений, задержаны. Ведется следствие.

Необходимо отметить, что операция «Мак» имеет важное значение для борьбы с наркопреступностью и подрыва местной сырьевой базы наркобизнеса. Только в прошлом году по итогам этой операции всеми правоохранительными органами в Приморском крае ликвидированы более 450 очагов произрастания конопли на общей площади 86 гектаров, вес уничтоженных растений превысил 4, 38 тыс. тонн. Также правоохранительными органами Приморского края за период операции «Мак-2011» возбуждено 2,4тыс. уголовных дел. Пресечена деятельность 16 преступных групп, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков каннабисной группы. Из незаконного оборота изъято более 1 тонны 365 килограмм марихуаны, свыше 8,7 килограмм гашиша и гашишного масла. Составлено 687 протоколов об административных правонарушениях.

Операция «Мак-2012» продлится до конца октября. Чтобы совместная работа различных служб была более эффективной, на базе приморского управления наркоконтроля создан оперативный штаб.

Одновременно УФСКН России по Приморскому краю напоминает, что в соответствии с действующим законодательством (Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2010г. № 1087 «Об утверждении Положения об уничтожении растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоров») обязанность по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, возлагается на юридические либо физические лица, являющиеся собственниками земли. В случае непринятия собственниками своевременных мер по уничтожению наркосодержащих растений правоохранительными органами выносится предписание об уничтожении наркосодержащих растений в установленный срок. В случае невыполнения предписания в указанные сроки создается комиссия и правоохранительными органами предпринимаются меры принудительного характера по уничтожению растений с возмещением расходов за счет средств собственника или распорядителя данной земли, сообщает Наталья Федулова, группа информации и общественных связей Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Приморскому краю.