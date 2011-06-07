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Офицер Матвеев прав

07 Июня 2011, 00:58 | Приморье

Военная прокуратура Восточного округа проверила факты, изложенные в видеообращении офицера внутренних войск Игоря МАТВЕЕВА. Проверки проведены с привлечением военных прокуратур Уссурийского гарнизона и гарнизона Спасска-Дальнего.

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что в отдельном батальоне внутренних войск во Владивостоке в нарушение требований законодательства на территории части в марте и апреле, действительно, незаконно проживали 14 иностранных граждан - работников строительной организации, выполнявшей работы на территории части, - отметил помощник военного прокурора ВВО Андрей МЕТЧЕНКО, сообщает primamedia.ru.

Иностранные граждане выдворены с территории воинской части еще 13 апреля, а командир соединения и два его заместителя привлечены к дисциплинарной ответственности.

В связи с предположениями об использовании собачьего корма в пищу в ходе прокурорской проверки еще до обнародования видеообращения офицера в апреле вскрыто хищение начальником продовольственного склада части прапорщиком Вячеславом ГЕРЦОГОМ продовольствия на сумму свыше 1 млн рублей, в том числе консервов «Говядина в собственном соку». С целью сокрытия недостачи продовольствия этот прапорщик отпечатал полторы тысячи этикеток «Говядина тушеная», которые наклеил на банки с кормом для собак.

Однако в столовые подразделений «липовая» тушенка не попала. В ходе прокурорской проверки это продовольствие было изъято и в настоящее время фигурирует в качестве доказательства по уголовному делу. По материалам прокурорской проверки за присвоение и растрату (ч.3 ст. 160 УК РФ) в отношении Герцога возбуждено уголовное дело. Надзор за его расследованием осуществляет военная прокуратура.

После того, как майор Матвеев разместил видеоролик с разоблачениями на YouTube, его самого уволили со службы и возбудили против него уголовное дело. Он подозревается в избиении прапорщика и сержанта своей части, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сам Матвеев вину не признает. По его словам, дело было сфабриковано с целью дискредитировать его в СМИ и ограничить в возможности передвижения. Матвеев находится сейчас во Владивостоке под подпиской о невыезде.

Автор: Юрий Рогов
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