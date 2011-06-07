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Год до экзамена

07 Июня 2011, 13:39 | Приморье

Мост через Босфор Восточный сдадут не в марте, а в июне 2012 года.

Решение о переносе срока сдачи принято во время последнего визита в Приморье первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА. Дело в том, что делать гидроизоляцию и укладывать асфальт лучше в теплое время, то есть весной, а не зимой, когда пришлось бы сначала возводить специальные укрытия, а потом разбирать их.

К тому же строительство осложняют тяжелые погодные условия. Техника безопасности обязывает прекращать наружные работы уже при ветре в 10 м в секунду. Краны загодя должны быть развернуты по ветру, а рабочие – находиться в укрытии. Так что, например, из трех месяцев прошедшей зимы один фактически «съела» штормовая погода.

Тем не менее строители сделали более 60% работы. Они вплотную подошли к натяжке вант, работу с которыми планируют начать в середине июля со стороны полуострова Назимова. Ванты поставит французская фирма «Фрейссине Интернасьональ энд Компани».

Строители приступили к самой интересной, по их словам, стадии - монтажу вантово-балочной системы моста. Они возводят пилон, где идет монтаж металлического сердечника для установки анкеров вантовой системы.

- Натягивать ванты будут россияне. Французские специалисты привлекаются лишь в качестве экспертов-консультантов. Для многих российских рабочих такая работа окажется в новинку. Но руководство это не пугает, – объяснил Олег ДЕРЯБИН – заместитель директора ДСД «Владивосток», выступающего заказчиком строительства моста на Русский. - Уверен, что наши рабочие быстро освоят технологию. Они вообще быстро всему учатся! Например, они никогда не занимались при обварке поперечных стыков столь толстых листов металла плит балки жесткости, в 32 мм. Специалисты утверждали, что на обработку одного будет уходить месяц, как минимум – две недели. Но наши рабочие первый сделали за 12 дней, затем следующие несколько – за 9, а теперь успевают обваривать всего за неделю!

Причем скорость работы достигается именно за счет профессионализма и природной смекалки российских рабочих, а не за счет снижения качества работ, подчеркивают строители.

- Я много лет работал в Москве, но увидел, что столица уже отстала. Здесь качество выполнения работ проверяется значительно жестче. Проверка ведется на пяти различных и независимых друг от друга уровнях, - уверяет Олег Дерябин.

После сдачи моста еще два-три месяца уйдут у строителей на разборку кранов и других инженерных сооружений, возведенных для строительства моста. Но проехать по мосту через пролив Босфор Восточный на остров Русский можно будет уже в июне 2012 года.

Автор: Олег Жунусов
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