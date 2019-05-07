Бизнес-гороскоп: Близнецов ждет двойной успех

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая

ОВЕН. На нынешней неделе вероятны непредвиденные расходы и затраты. Но они, к счастью, не нанесут особого урона вашему семейному бюджету. Вторник - удачный день для подписания договоров и соглашений. Пятница - неподходящий день для строительства наполеоновских финансовых планов. В воскресенье стоит отправиться за покупками.

ТЕЛЕЦ. К новой финансовой или рабочей информации, которая поступит в понедельник, стоит прислушаться, но ее необходимо будет проверить. Среда - хороший день для вложения средств в недвижимость. В праздники забудьте о работе.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет финансовый успех. Поездки и командировки вам оплатят, и они принесут прибыль. Ваши креативные идеи и новые проекты будут востребованы. Вы сумеете добиться нужного результата, если творчески подойдете к делу.

РАК. Инициатива, активность и правильно выбранная стратегия позволят вам оказаться едва ли ни в первых рядах. Однако это тут же скажется на степени занятости - работать в ближайшие дни придется много. Возможна и сверхурочная работа, но не переживайте, так как все ваши усилия окупятся с лихвой, укрепив ваше финансовое положение.

ЛЕВ. На этой неделе вам необходимо держать сферу финансов под неусыпным контролем. Не стоит без крайней нужды давать деньги в долг родственникам и знакомым, а вот собственные долги и кредиты, если они есть, лучше поскорее вернуть, и без просрочек.

ДЕВА. На этой неделе уделяйте слухам и болтовне поменьше внимания. Поддавшись панике, вызванной якобы верной информацией, вы наделаете массу глупостей, в то время как ваше финансовое положение стабильно и никакие материальные потери вам не грозят.

ВЕСЫ. Во вторник возможны денежные поступления. При работе с документами и при заполнении отчетов и деклараций будьте предельно внимательны, чтобы не допустить ошибки. В субботу не переусердствуйте с развлечениями. В воскресенье лучше не тратить деньги на вещи, которые будут долго пылиться в шкафу.

СКОРПИОН. Финансовое положение прочно, у вас много заказов и клиентов, так что можете рассчитывать на прибыль и премию. И вы можете позволить себе порадовать себя и близких покупками и подарками. Вам стоит поддержать любимого человека, в том числе и финансово. Переведите ему деньги на карту.

СТРЕЛЕЦ. Работы много, зарплата растет. Во второй половине недели вам захочется заглянуть в магазины и увидеть что-нибудь интересное и необычное, но ваши покупки должны быть продуманными, иначе они бесполезным грузом осядут в вашей квартире.

КОЗЕРОГ. В понедельник будьте особенно осторожны с обещаниями, их будет непросто выполнить. Возможны отсрочки и смена планов не по вашей вине. В среду дела, связанные с недвижимостью, могут подвинуться в положительную сторону. В этот день вы можете дождаться крупных финансовых поступлений.

ВОДОЛЕЙ. Ваши финансовые успехи напрямую будут зависеть от прилагаемых усилий. Лень и безответственность не ведут к победе. В понедельник будьте внимательны при подписании договоров, одна маленькая ошибка может вам очень дорого стоить. В среду будут удачны мелкие покупки, а крупные лучше перенести на выходные дни.

РЫБЫ. Работать над финансовыми вопросами придется немало, но и решения будут удачны. Вторник - благоприятный день для деловых встреч и переговоров. В длинные выходные стоит встретиться с коллегами в неформальной обстановке.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.