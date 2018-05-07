Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье готовятся отметить новый международный праздник
Всероссийская акция «Международный день соседей» состоится в городах и районах Приморского края 25 мая, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
По словам директора краевого департамента по жилищно-коммунальному хозяйству Елены Пархоменко, главная цель акции – объединение жителей для совместного решения жилищных вопросов, благоустройства дворовых территорий, общественного контроля за ходом реализации приоритетных проектов в сфере ЖКХ.
«В рамках акции уже запланировано более 50 различных мероприятий – игры, конкурсы, семинары, мастер-классы, школы грамотного потребителя, субботники, даже дворовые чаепития», – подчеркнула руководитель ведомства.
Так, в Арсеньеве 25 мая состоятся конкурсы «День соседей» и игровая программа «Ближний сосед лучше дальней родни», а также субботник «Наведём порядок в доме».
Во Владивостоке с 25 по 27 мая пройдут тематические игры команд слушателей школы «Управдом». Кроме этого, жителей города приглашают принять участие в конкурсах и концертах, которые пройдут на различных городских площадках.
Кулинарные конкурсы, спортивные состязания, детские мастер-классы ждут горожан в Находке, Партизанске и Спасске.
Акция по высадке цветов пройдёт около многоквартирных домов по улице Красноармейская в селе Яковлевка, а в селе Новицкое Партизанского района проведут озеленение улиц.
Чаепития с домашней выпечкой ждут дружных соседей в сёлах Кировского, Михайловского и Партизанского районов.
Как отметила Елена Пархоменко, это далеко не все мероприятия, запланированные на 25 мая.
«Приморцы сами могут высказать пожелания и внести свои предложения по проведению акции “Международный день соседей”, обратившись в администрации городов и районов Приморья», – прокомментировала директор департамента.
Также Елена Пархоменко призвала муниципалитеты и управляющие компании региона поддержать акцию и обеспечить жителей инвентарём, саженцами, расходными материалами.
Новости тематики
- В Приморье готовятся отметить новый международный праздник
- В Приморье пересчитали преступления и наказания
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- В Приморье на первомайскую демонстрацию вышли 30 тысяч человек
- По всему Приморью пройдут "Бессмертные полки"
- Сиротам в Приморье дадут от трех до пяти
- Будем резать!
- Бизнес-гороскоп: Близнецам удачи хватит на двоих
- В Приморье пришла настоящая весна
- Для безопасности приморцев правоохранителей усилят охранниками и народными дружинами
Новости раздела
- В Приморье готовятся отметить новый международный праздник
- Парламент Приморья принял ряд важнейших законов
- Вакансия не терпит пустоты
- Дальний Восток России хотят заселить староверами
- Туры выходного дня
- В крае появятся "Безопасные города"
- Открыть глаза на Солнце
- Владивосток лишается зеленых насаждений
- Идет охота на клеща
- Юные футболисты из Уссурийска встретятся с игроками ФК "Арсенал" в Лондоне
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна реальная причина закрытия магазина "В-Лазер"
- Полпред Юрий Трутнев потребовал уволить пятерых приморских чиновников
- Китай обдирает приморский бизнес как липку
- Во Владивостоке под Золотым мостом построят рынок
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- "Аврора" будет работать на внутрирегиональных авиаперевозках в Хабаровском крае
- Якутия активно развивает рекреационный и событийный туризм
- Концерн "Сахабулт" хочет сделать Якутию столицей меховой моды
- Возможное новое назначение Кудрина может заставить рубль взлететь
- В списках новостроев не значится