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В Приморье готовятся отметить новый международный праздник

07 Мая 2018, 14:15 | Приморье
Этот праздник касается каждого. Приморцы сами могут высказать пожелания и предложения по проведению акции

Всероссийская акция «Международный день соседей» состоится в городах и районах Приморского края 25 мая, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

По словам директора краевого департамента по жилищно-коммунальному хозяйству Елены Пархоменко, главная цель акции – объединение жителей для совместного решения жилищных вопросов, благоустройства дворовых территорий, общественного контроля за ходом реализации приоритетных проектов в сфере ЖКХ.

«В рамках акции уже запланировано более 50 различных мероприятий – игры, конкурсы, семинары, мастер-классы, школы грамотного потребителя, субботники, даже дворовые чаепития», – подчеркнула руководитель ведомства.

Так, в Арсеньеве 25 мая состоятся конкурсы «День соседей» и игровая программа «Ближний сосед лучше дальней родни», а также субботник «Наведём порядок в доме».

Во Владивостоке с 25 по 27 мая пройдут тематические игры команд слушателей школы «Управдом». Кроме этого, жителей города приглашают принять участие в конкурсах и концертах, которые пройдут на различных городских площадках.

Кулинарные конкурсы, спортивные состязания, детские мастер-классы ждут горожан в Находке, Партизанске и Спасске.

Акция по высадке цветов пройдёт около многоквартирных домов по улице Красноармейская в селе Яковлевка, а в селе Новицкое Партизанского района проведут озеленение улиц.

 Чаепития с домашней выпечкой ждут дружных соседей в сёлах Кировского, Михайловского и Партизанского районов.

Как отметила Елена Пархоменко, это далеко не все мероприятия, запланированные на 25 мая.

«Приморцы сами могут высказать пожелания и внести свои предложения по проведению акции “Международный день соседей”, обратившись в администрации городов и районов Приморья», – прокомментировала директор департамента.

Также Елена Пархоменко призвала муниципалитеты и управляющие компании региона поддержать акцию и обеспечить жителей инвентарём, саженцами, расходными материалами.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 
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Теги: праздник  акция  жкх 



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