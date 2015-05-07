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Бизнес-гороскоп на неделю: Ракам лучше держать деньги крепче в клешнях
Гороскоп с 5 по 11 мая от деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio.
Овен. В понедельник и во вторник возможна неразбериха в финансовых делах и бумагах. В среду или в четверг рекомендуется заняться покупкой автомобиля или выбором недвижимости, если вы уже давно задумали такую сделку. Траты в выходные лучше наметить заранее и лишнего не покупать.
Телец. На этой неделе у вас появится возможность дополнительного заработка, не упускайте шанс, в ближайшее время такая ситуация не повторится. В среду и пятницу покупки будут удачными. В выходные приобретите что-то нужное для дома. Например, посудомоечную машину.
Близнецы. В понедельник и среду тщательно проверяйте любые документы - есть риск, что небольшая ошибка будет стоить вам слишком дорого. В четверг возможны важные новости и перестановки на работе. В пятницу вас ожидают долгожданные денежные поступления, однако долго в кошельке они не задержатся: предстоят траты на здоровье или на детей.
Рак. На этой неделе возможны подарки, приятные и полезные покупки, и другие необходимые для вас приобретения. В четверг лучше не тратить деньги на авантюрные предложения, не давайте никому в долг. В пятницу вероятны перспективные финансовые предложения.
Лев. На этой неделе есть риск потерять приличную сумму денег, или в буквальном смысле, или купив что-то не слишком качественное. Так что будьте внимательны и осторожны. Самый удачный день в финансовом плане - среда, когда вы можете получить вознаграждение или вдруг судьба порадует совсем уж неожиданными денежными поступлениями.
Дева. Спешите в начале недели провести деловые переговоры, они окажутся удачными. Финансовое положение позволит продолжить повышение вашего уровня образования и приобрести необходимые вещи. Только не тратьте деньги закупая продукты впрок: они просто испортятся.
Весы. Ваши финансовые ресурсы имеют свой предел. Повремените с приобретением слишком дорогой вещи, которая вам понравится. Лучше сначала скопить деньги, чем залезать в долги. Подготавливая фундамент для нового проекта, продумайте все вплоть до мелочей. Во второй половине недели вероятны интересные предложения.
Скорпион. Во вторник будут удачны деловые переговоры и подписание контрактов. Вы найдете подработку. В среду вы получите зарплату и даже премию. Можно отметить это дело, посидев с друзьями в кафе. За покупками рекомендуется отправиться в пятницу или субботу.
Стрелец. Есть вероятность ограничения ваших финансовых возможностей, поэтому планировать крупные покупки на эту неделю нежелательно. Четверг может принести незначительные денежные поступления. В выходные лучше отправиться в гости, чем принимать кого-то у себя.
Козерог. Будьте осторожны с деньгами. Вам необходимо рационально планировать свои траты, иначе даже денежные поступления в четверг вряд ли спасут ваш бюджет. И старайтесь избегать слишком заманчивых предложений - заработать быстро и легко. Скорее всего, это афера.
Водолей. В понедельник и вторник будет удачна деятельность, связанная с планированием и отчетностью. В среду не рекомендуется браться за сомнительные предприятия, так как есть большой риск финансовых потерь. В пятницу будут удачными сделки и переговоры.
Рыбы. Для успешного осуществления ваших проектов постарайтесь проявить дипломатические качества. На этой неделе с коллегами, начальством и партнерами придется договариваться. Хорошее время для приобретения новых знаний, которые пригодятся в работе. Суббота удачна для покупок, в том числе и в сфере недвижимости.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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