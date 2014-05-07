Редакция "Золотого Рога" в журналистском конкурсе делает ставку на молодых

По мнению редактора газеты «Золотой Рог», для начинающих сотрудников участие в конкурсе – возможность заявить о себе

Необходимо оценивать работы молодых журналистов и поощрить начинающие кадры в конкурсе для СМИ, который пройдет в рамках Дальневосточного МедиаСаммита, считает редактор газеты «Золотой Рог» Андрей Пушкарев. Как рассказал журналист оргкомитету МедиаСаммита, интересно узнать о работах тех ребят, которые только встают на ноги в профессии журналиста.

- Критериев для оценки работы журналиста много. Кто-то специалист в репортажном жанре, а кто-то в аналитических материалах. И то, и другое заслуживает внимания. Но я бы дал приоритет молодым журналистам, которые только становятся на ноги в творческой профессии, - говорит Андрей Пушкарев.

По мнению редактора газеты "Золотой Рог", любой журналист, который начинал в советское время, уже состоявшийся профессионал. А для молодых коллег любая возможность заявить о себе, получить оценку своих материалов - это мотивация и повышение самооценки.

- От нашей редакции в конкурсе будет участвовать молодая выпускница журфака Юлия Хамаганова. Мы решили, что пусть это будет начинающий наш сотрудник, заявивший о себе с хорошей стороны. А для нее этот конкурс - хороший опыт, - рассказал журналист.

сообщили ZRPRESS.Ru в Оргкомитете Первого Дальневосточного Медиасаммита. На первый Дальневосточный МедиаСаммит соберутся представители журналистского сообщества, пресс-служб, специалисты в сфере PR Приморья, ДФО и стран АТР. Организаторами форума выступает Приморское краевое отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края и Дальневосточный федеральный университет,

Также на МедиаСаммите во Владивостоке подведут итоги конкурсов для журналистов и пресс-служб. Срок подачи заявок на конкурс журналистов был продлен до 20-го мая. Почетный приз будет присужден "За верность профессии" по выбору приморских журналистов.