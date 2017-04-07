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В ближайшие выходные в Приморьем возможно пройдут грозы

07 Апреля 2017, 14:02 | Приморье

В выходные дни жителей Приморья ожидает переменчивая погода, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

В субботу, 8 апреля, на юге Дальневосточного региона погоду будет определять циклон, который будет двигаться от среднего бассейна Амура на Хабаровский край.

Ночью в Приморье начнется ухудшение погоды. К западным границам подойдут фронтальные разделы этого циклона, в западной половине края начнутся дожди. Минимальная температура воздуха +4…+9 °С, на востоке +1…-4 °С. Днем фронты будут перемещаться над Приморьем, дожди усилятся и распространятся на большую территорию края. В зоне контрастного фронта возможны первые весенние грозы и шквалистый ветер. Максимальная температура воздуха +12…+18 °С, на побережье +5…+11 °С.

К концу дня фронтальные разделы покинут Приморский край и в ночь на воскресенье осадки останутся лишь на севере. Температурный фон +1…+9 °С, в горных районах похолодает до −4 °С.

Днем 9 апреля давление в крае будет расти. Осадки маловероятны. За циклоном с севера вторгнется холодный воздух. Максимальная температура воздуха от +8 °С до +16 °С.

Во Владивостоке в субботу ожидается облачная с прояснением во второй половине дня погода, возможен небольшой дождь, к концу дня усилится северный ветер. Температура ночью +4…+6 °С, днем воздух прогреется до +11…+13 °С.

В воскресенье небольшая облачность, без осадков. Ночью минимальная температура воздуха +2…+4 °С. Днем, несмотря на сильный северный ветер, будет тепло, воздух прогреется до +13…+15 °С.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: погода  прогноз 



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