В администрации Приморья новое важное назначение

У губернатора Владимира Миклушевского появился еще один советник

Первый заместитель директора Инвестиционного Агентства Приморского края Елена Яскевич назначена общественным советником Губернатора Приморского края по вопросам формирования инвестиционного климата. Соответствующий приказ о назначении подписал глава региона Владимир Миклушевский, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Деятельность нового советника будет направлена на организацию эффективных коммуникаций между органами власти, бизнес и экспертным сообществом в рамках реализации программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ».

Кроме того, Елена Яскевич будет заниматься подготовкой предложений по налаживанию взаимодействия между органами исполнительной власти Приморского края с целью повышения качества предоставления государственных услуг для бизнеса.

Справочно: Яскевич Елена Викторовна родилась 6 марта 1967 года во Владивостоке. В 1988 году окончила Дальневосточный институт советской торговли, экономический факультет по специальности «Экономика торговли», в 1992 году – аспирантуру Московского института народного хозяйства имени Георгия Плеханова с защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

С 1992 по 1995 годы преподавала в Дальневосточном коммерческом институте. 1995-1996 годы – доцент Тихоокеанской академии менеджмента и бизнеса. 1996-2011 годы – преподаватель, заведующая кафедрой маркетинга, профессор Дальневосточного государственного университета (ДВГУ). 2011-2013 – директор центра маркетинга Дальневосточного федерального университета. С 2013 года – заместитель директора АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Приморский край». С 16 июня 2014 года – первый заместитель директора Инвестагентства Приморского края.

Фото "Приморской газеты".