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В Приморье на "Земле леопарда" появилась новая линия обороны от лесных пожаров

07 Апреля 2016, 12:25 | Приморье

«Земля леопарда» налаживает конструктивное взаимодействие с железнодорожниками для борьбы с лесными пожарами – главной угрозой для самой редкой крупной кошки на планете. Совместный с ДВЖД осмотр новой минерализованной полосы состоялся на железной дороге в Хасанском районе, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Ежегодно от огня страдают сотни гектаров местообитаний дальневосточного леопарда. Только в 2015 году на территории национального парка произошло 10 пожаров, пламя охватывало территорию общей площадью почти в 2000 гектаров. Обычно крупный пожар начинается с пала сухой травы, намеренно или случайно устроенного туристами либо местными жителями. Зачастую пламя наступает на заповедные земли со стороны железной дороги, и без превентивных мер огонь легко может проложить себе дорогу до «Земли леопарда». Когда горит сопредельная территория, угроза для национального парка есть всегда.

Соглашение о взаимодействии между ФГБУ «Земля леопарда», ОАО «РЖД» и ФГП ВО ЖДТ России по обеспечению пожарной безопасности и проведению оперативных действий в случае возникновения возгораний было подписано в конце марта, и железнодорожники сразу же приступили к делу. В кратчайшие сроки была создана новая минерализованная полоса – вспаханный трактором участок земли (почти 15 км), который отрезал большую территорию с сухой травой от границ национального парка. Такие полосы могут задерживать распространение низового пожара или служить опорной линией при пуске отжига.

По итогам совместного с железнодорожниками осмотра территории был составлен план работ, необходимых для оптимизации противопожарной обороны возле путей. В ближайшее время минерализованная полоса будет расширена, а прилегающая к железной дороге территория очищена от легковоспламеняющихся порубочных остатков. Кроме того, уже сейчас, с началом на «Земле леопарда» весеннего пожароопасного периода, в повышенную боевую готовность приведены пожарные поезда ДВЖД.

«Борьба с лесными пожарами – это война, и мы только что нанесли по противнику превентивный удар, обретя такого союзника, как железнодорожники, – говорит Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – И хотя впереди еще большой фронт работ и многое только предстоит сделать, нельзя не отметить активность работников железной дороги в этом вопросе, их заинтересованность».

Напомним, что к началу пожароопасного периода государственные инспекторы «Земли леопарда» обновили 45 километров минерализованных полос в национальном парке, в скором времени эта цифра будет удвоена. Кроме того, в лесу и вблизи населенных пунктов будет установлено более 70 противопожарных аншлагов – объявлений, предупреждающих об опасности неправильного обращения с огнем.

Дирекция ФГБУ «Земля леопарда» убедительно просит проявлять особую осторожность при обращении с огнем на своих земельных участках и в лесу. В случае обнаружения возгорания на территории ООПТ необходимо связаться с оперативным дежурным нацпарка по тел.: 8 (42331) 54-121. Ознакомиться с памяткой о противопожарной безопасности вы можете здесь.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: земля леопарда  ржд  пожары  экология 



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