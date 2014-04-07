Васильковые весенние каникулы

Совершенное неожиданным для меня было приглашение поработать вожатой в военно-патриотическом слете на весенних каникулах. Автомат никогда в руках не держала, марш-броски не делала, максимум в школе противогаз надевала на время - и все! Но отец Димитрий руководитель отдела по работе с молодежью Владивостокской епархии меня успокоил. И началась усиленная подготовка к смене: поиски камуфляжа, берц, фонарика, спальника, даже дома училась командовать офицерским голосом: «Сми-и-ирно! Нале-е-ево! Шагом марш!» Ведь нельзя же показать ребятам, что я ничего не смыслю в военном деле.

Общий сбор всех детей 23 марта в социально-семейном комплексе «Семейный очаг» (пос. Раздольное). Мальчишки и девчонки в возрасте от четырех до 18 лет приехали из Владивостока, Хабаровска, Уссурийска, Артема, поселка Заводское и Спасска-Дальнего. Были ребята и из детского дома. Планировали максимум человек 40, ну 50, но чтобы 85! Рекорд!

Так, на целую неделю ребята сменили гражданскую одежду на военную. Здесь уже не было разграничений на больших и маленьких, девочек и мальчиков. Теперь все стали бойцами. С одной целью, закалить не только дух, но и выстоять и победить в познавательной ролевой игре, посвященной Великой Отечественной войне.

Именно так звучала главная тема слета «Честь имею» совместно с программой «Земляки». На семь дней ребята окунулись в основные моменты тяжелого времени: от вторжения немцев на территорию СССР и до взятия Рейхстага.

Ребятам был показан концерт воспитанниками «Семейного очага». Дальше распределение по пяти взводам и назначение командиров. Ребятам повезло: военным куратором стал заместитель командира одной из частей военно-морского флота Константин Евгеньевич Левин. Майор, педагог со стажем (третий раз в лагере) и просто хороший человек.

И началось: построение, команды, знакомство с организаторами лагеря. Ими выступили военно-патриотический центр «Вымпел» под руководством Анатолия Александровича Колесникова, руководитель «Семейного очага» (организатор Дальневосточной заставы) Олег Викторович Петрук и руководитель отдела по работе с молодежью Владивостокской епархии отец Димитрий Винокуров с программой «Земляки». Его слова: «Люби врагов своих, гнушайся врагами Божьими, сокрушай врагов Отечества», - вдохновили ребят на всю смену.

24 марта - Первый день – он трудный самый!

С первого дня началось настоящая военная подготовка. Конечно, на каникулах хочется поспать подольше, но как бы ни так. Сперва утренняя пробежка и зарядка. На слова девчонок: «У нас ноги болят, сил нет», - не обращали внимания.

Ведь настоящий боец должен быть выносливым и сильным духом, а еще и внимательным. Вдруг в разведку ребята пойдут. Для этого и нужно тренироваться сначала на простых предметах (их 24): бечевка, степлер, карабин, телефон, киндер, йод и другие не связующие предметы. На запоминание две минуты. Не было равных Любе Гончаренко. 21 слово! Это из 85 детей.

Но один в поле не воин. Главное условие – это умение работать слаженно, чувствовать поддержку друг друга. Кроме того, что ребят разделили на пять взводов и дали название: «Альфа», «Бастион», «Вымпел», «Каскад» и «Беркутята».

Впереди ребят ждала настоящая полоса с препятствиями: общими усилиями спасти зайца с тонущего острова, используя две веревки; с закрытыми глазами, идя на голос ведущего, пройти через все преграды; помогая друг другу в режиме «тишина» перебраться сквозь паутину; не потонуть на одеяле - корабле, перевернуть его. «Эти состязания позволили лучше узнать друг друга, познакомиться поближе», - рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с молодежью владивостокской епархии Александр Жигжитов.

Пока одни постигали азы командообразования, другие трудились на кухне, по – военному в кампусе, в поте лица. Перечистить десять килограммов картофеля и моркови, пять килограммов – лука – дело не из легких. И это только на обед. Лагерь большой (почти 100 человек детей и взрослых!), прокормить нужно всех. Но ребята в кампусе не сетуют, засучив рукава, с бравой военной песней, принимаются за работу. Репетируют.

25 марта - Врагу не сдается наш храбрый народ!

Готовятся к представлению своего отряда. По заданию отца Димитрия. Времени на творчество остается немного. Кроме выступления, нужно успеть научиться перемещаться по полю, в случае опасности не даться противнику никакой ценой.

Так как команда в первые дни уже научилась сплочаться, то и ребята и «кучковались», чего делать было запрещено. Из-за этого главный командир Константин Евгеньевич отправлял ребят снова и снова на повторные перебежки по полю.

Спустя полчаса задания было уяснено и два взвода ринулись на штурм заминированного здания. И что тут началось: шум в кустах, взрыв гранат, перестрелка и… тишина, означающая, что бой окончен. Многие ребята впервые взяли автомат в руки. Один из таких воспитанник детского дома № 4 Леонид Кушнаренко: «С оружием нужно правильно обращаться, оно нам дано для защиты своего Отечества и друзей».

Если враг наступает, автоматы нужно прятать в схронах (потайные помещения в земле для захоронения любых предметов и людей). Задание легкое на первый взгляд. Но попробуй в не оттаявшей земле выкопать яму. Еще и на время.

По мнению бойца из четвертного взвода «Каскад» Алины Волковой, день проходит настолько насыщенно, что сил хватает еле-еле на вечерние построения. Ведь здесь все очень строго: подъем, дежурство по роте и столовой, поднятие флагов. «А еще, - добавляет самый юный участник лагеря четырехлетний Михаил Ильяшенко, - я гимн выучил и пел его со всеми».

Кроме воинской подготовки ребята окунались в атмосферу былых лет, посредством просмотра художественного сериала «Великая война», прослушивали лекции, после активно отвечали на вопросы и получали заработанные баллы.

26 марта - Смекалка всегда выручит солдата

А пока ориентирование на местности. Найти послание в банке из-под майонеза не трудно, а вот расшифровать координаты не так просто. Одна задача, пять записок.

Первой справилась - команда «Вымпел». Дальше ребят ждала маскировка. Необычная. Необходимо скрыть танки, пехоту, оружия, взвода, используя природные материалы. Отличился «Бастион». Они смогли спрятать 32 артилллерии, замаскировав их иголками ели, в стежках на майке.

Теперь можно брать в руки и автоматы АК – 47. Как это делать, еще как разбирать и собирать их, рассказывал майор Константин Левин. Больше всего заинтересовались этим процессом вожатые и самые маленькие участники лагеря «Беркутята». «А еще я научился костер разжигать. Теперь мне не страшны злые волки в лесу», - поделился 4-й Михаил Ильяшенко.

После трудного боевого дня директор военно-патриотического центра «Вымпел» Анатолий Колесников играет на гитаре в актовом зале, ребята с охотой подпевают.

27 марта - Взятие крепости, или Победа будет за нами

«Попал! Есть! Теперь крепость будет наша! Мы победили!», - кричит Кузьма Худяков из 2 взвода «Бастион». Ребята разделились на две группы: одни нападают, другие защищают объект. Игра называется страйк бол. Она знакома многим мальчишкам и девчонкам из компьютерных игр. Только здесь все по - настоящему: в руках бойцов настоящие автоматы с пульками, маски на глазах, камуфляжные костюмы. Константин Евгеньевич командует: «В бой!» И спустя три минуты трудно различать ваших и наших, все смешалось. Во все стороны летят пульки, слышно: «Попали, сдаюсь» или «Все равно мы захватим вашу территорию!».

А вечером дневные бойцы превратились в артистов, певцов, музыкантов, чтецов и танцоров. Вспомнили и стихотворение «Бородино», и костер перед боем, и рассказы о войне, и прощание с любимыми, и отправление на фронт, и подвид зенитчиц. Танец «Катюша» никого не оставил равнодушным. Его исполнили ребята из второго взвода «Бастион», аккомпанировал Максим Карайбеда на гитаре.

28 марта – Ленточки бывают разные: розовые, фиолетовые, оранжевые и зеленые

«Шагом марш в ногу! - командует командир лагеря Константин Левин, - до победы остается пару дней, а вы держать расстояние не можете между собой!» Ребята путают право и лево, когда тянуть носочек, в какую сторону смотреть. Вожатые помогают своим подопечным и вместе с ними маршируют, показывая пример.

Ребята наглядно изучают и вспоминают страшное время с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 годов. Блокада Ленинграда. Обед по талоном. Если знаешь ответ на вопрос батюшки, получай еще одну порцию, не больше. Вечером ребятам на ужине дали суточную дозу блокадника: 125 грамм черного хлеба и пол кружки теплой воды. Конечно, позже бойцов накормили полноценно.

После подкрепления захват флагов и расчистка территории от возможных преступников

(ими выступали ребята с других взводов). На плече каждого подростка пришита ленточка одного цвета, задача другой команды сорвать ее без контактного прикосновения. С этой задачей успешней всего справился второй взвод «Бастион», именно он принес больше трофеев в виде ленточек и меньше всего пострадавших ребят.

Куда направиться уставшим бойцам после боя? Конечно же, в баню! «С легким паром», - доносится с каждого кубрика. Дети счастливые и чистые. Пора ложиться спать, ведь завтра ждет трудный день.

29 марта – Найти и обезвредить!

С самого утра после уборки кубриков ребята стали готовиться к трудному походу в лес на весь день. Теперь условия поменялись: командовать взводами будут только сами ребята, вожатые и командиры просто наблюдают. Выход в 10.30. На пути ребят ждали неприятности: заминированная территория, взрыв гранат, нападение диверсионной группы, состоящей из шести человек. Бойцов так просто не возьмешь, они были на чеку. Им даже удалось взять одного диверсанта в плен. Дмитрий Котель не выдал тайны и не сдал своих. За это, ребята стали пытать его, позже заставили нести вещмешки со всего лагеря.

Вскоре группу диверсантов взяли и счастливые ребята отправились на свои базы, чтобы приступить к приготовлению обеда. Мальчишки разожгли огонь, и вскоре запахло тушенкой, макаронами и вкусным чаем с лимоном. «Война войной, а обед по расписанию», - с улыбкой на лице, откусывая смачно кусок хлеба, рассказал Павел Калюжко из первого взвода «Альфа».

Не успели ребята отойти от обеда, как на базу стали нападать налетчики. «Найти, обезвредить и разрушить их базу», - дал команду Сергей Майоров (3 взвод «Вымпел»). Часа два ребята бегали по полю при исполнении данной задачи, но враг наступал. Пули закончились, автоматов не хватало, диверсанты взяли обе базы. Конечно, бойцы расстроились, узнав, что они проиграли. «У меня это первый бой, я еще подучусь, в следующий раз, когда приеду в лагерь, обязательно выиграю», - пообещала Виолета Казуто из «Альфы».

30 марта – Победить – значит выстоять!

Так и закончились весенние каникулы. Что творится в душе? Не пойми – не разбери. То ли весело, ведь сегодня увидишь родных, погуляешь с друзьями? То ли грустно оттого, что разъедутся все твои новые боевые друзья-товарищи.

Ребята целую неделю не спроста постигали азы военной подготовки, учились стрелять, разбирать и собирать автоматы, строиться, маршировать, перемещаться организованной группой по полю, осаждать захваченные здания, исполнять военные песни, проходить трудные испытания на внимательность, смекалку, сообразительность и хитрость. Отряды «Вымпел», «Альфа», «Бастион», «Каскад» замерли в парадных шеренгах. Лучшим ребятам вручили васильковые береты курсантов Президентского полка России. А сладкий приз (торт Наполеон) достался команде, набравшей больше всего балов под руководством командиров Алены Шалимовой и Александра Жигжитова «Вымпел».

На радость всем родителям и организатором лагеря состоялся парад Победы. Ведь выстояли ребята, закалили и дух, и тело. Еще и вспомнили историю! «Здесь я понял, что такое война, как мои родственники переживали самые страшные моменты, теперь пришла моя очередь! Я буду защищать своих близких и Родину: пойду в Суворовское после девятого класса. Ведь этот слет помог выработать ответственность, дисциплинированность», - с гордостью делится Никита Бастрыкин. «Благодаря весенней смене я узнала о подвигах наших генералах: о Жукове, Рокоссовском, Коневе, о моих сверстниках: Зои Космодемьянской, Нине Портной. Они не боялись ничего, даже жизни свои отдавали за Отчизну», - рассказала Евгения Андронова.

Со слезами на щеках ребята прощались друг с другом и обещали, что еще приедут. Ведь лето не за горами.

Да и мне, так понравилась военная подготовка, что теперь профаном в этой области не назовешь. И автомат научилась держать, и разбирать его, и даже стрелять (правда, не всегда метко, но я буду стараться!), еще схроны делать, прятаться в кустах, незаметно перемещаться по лесу, защищать объекты, и друзей новых приобрела. Спасибо военно-патриотическому слету «Честь имею» и программе «Земляки» за активную работу и отдых!

Светлана КРАМАРЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.