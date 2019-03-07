Власти Приморья готовы оказать содействие Кусто в оценке состояния косаток и белух

Французский океанограф Жан-Мишель Кусто ответил согласием на приглашение губернатора Приморского края Олега Кожемяко посетить регион. Исследователь вместе с российскими и международными специалистами оценит состояние морских млекопитающих в бухте Средней под Находкой, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Олег Кожемяко отметил, что пока у властей и ученых нет практического опыта выпуска морских млекопитающих в таком количестве.

«Поэтому нам важно мнение международных экспертов, специалистов высокого уровня. Готовы оказать содействие в оценке учеными состояния косаток и белух», – подчеркнул глава Приморья.

Жан-Мишель Кусто поблагодарил Олега Кожемяко за внимание к данной ситуации и выразил надежду на успешную совместную работу его команды и российских ученых для разрешения сложившейся ситуации.

«Мы обладаем обширным опытом изучения китов в дикой природе и в неволе. Надеемся, что наш опыт поможет российскому правительству и научному сообществу разработать и реализовать план по спасению китообразных, содержащихся в настоящее время в бухте Средней», – говорится в письме губернатору.

Напомним, в 2018 году для продажи в дельфинарии и океанариумы были пойманы более ста животных в Охотском море. Их поместили в Центр передержки морских млекопитающих в бухте Средней под Находкой. Сейчас там находятся 10 косаток и 87 белух.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.